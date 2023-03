Eurozona, indici PMI: a febbraio più forte espansione dell'economia da giugno 2022

(Teleborsa) - L'ha indicato, accelerando l'espansione al tasso più alto in otto mesi grazie ad una ritrovata stabilità della produzione manifatturiera e all'incremento dell'attività terziaria. Nel dettaglio, ilè aumentato per la prima volta da maggio 2022 grazie alladei clienti che, come riportato dal campione d'indagine, ha rafforzato la domanda di base. È quanto emerge dagli indici PMI elaborati da S&P Global.L'indice dei direttori d'acquisto dellenella Zona Euro si è attestato a 52,7 punti dai 50,8 precedenti e dai 53 punti della stima preliminare e attesi. Nello stesso periodo ilviene indicato in aumento a 52 punti dai 50,3 punti precedenti e dai 52,3 della stima preliminari e attesi.Per quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro, l'vede salire il PMI composito a 52,2 punti da 51,2, dopo che il PMI dei servizi è aumentato a quota 51,6 da 51,2 ed era atteso a 53,6. In, il PMI composito sale a 51,7 punti da 49,1 e quello del terziario a 53,1 da 49,4. Lavede salire il PMI composito a 50,7 punti da 49,9 e il PMI servizi a 50,9 da 50,7. Infine, lavede un aumento del PMI servizi a 56,7 punti da 52,7."La straordinaria espansione dell'attività economica di febbraio contribuisce per ora adell'eurozona - ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence - Tuttavia, si continua a dubitare sul vigore di fondo della domanda, soprattutto perché parte della ripresa registrata a febbraio sembra sia stata, quali un clima insolitamente mite e il forte miglioramento della catena di approvvigionamento, probabilmente legato alle recenti riaperture cinesi"."Eppure, ci sono segnali chiari di una, sostenuta dalle minori preoccupazioni sul mercato energetico, ma anche dai segnali di un’inflazione in discesa e dai minori rischi di recessione", ha aggiunto.