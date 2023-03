Green Deal: Italia chiede "ragionevolezza": tappe siano sostenibili

(Teleborsa) - Potrebbe consumarsi sull il primo vero scontro tra Governo italiano e Commissione europea. Sulla strategia da mettere in campo, infatti, Roma è pronta a scontrarsi anche con la maggioranza dell'Europarlamento e dei governi degli Stati membri. Lo ha confermato il ministro delle Imprese e Made in Italy,, ieri a Bruxelles, parlando con la stampa al termine del Consiglio Competitività dell'Ue.Nel mirino, non tanto, le finalità del Green Deal che la Commissione di Ursula von der Leyen fin dall'inizio del suo mandato, a fine 2019, aveva proposto come nuova strategia di crescita economica dell'Unione, quanto la doppia scelta dell'Esecutivo comunitario di rafforzare e accelerare la transizione ecologica, invece diin risposta prima alla crisi causata dalla pandemia di Covid, poi alle conseguenze (soprattutto sul piano energetico) della guerra russa in Ucraina. Sono state aggiunte delle tappe forzate e ravvicinate al percorso(obiettivo da raggiungere entro il 2050), e tra queste l'obbligo di zero emissioni per le nuove auto immesse sul mercato(approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio scorso, e bloccato in Consiglio Ue proprio dall'Italia in questi giorni), o la proposta della Commissione per i nuovi standard Euro 7 per tutte le emissioni auto, o quella più recente che pone l'obiettivo didelalper ldi"Bisogna modificare - ha detto -. Ma il Green Deal non riguarda solo il clima, bensì tutte le politiche ambientali. E l'Italia, ha indicato il ministro, chiede esplicitamente di rivedere anche la proposta della Commissione sui rifiuti da imballaggi (che puntano sul riuso di certi materiali invece che solo sul loro riciclo), e quella sui prodotti tessili, che dovrebbero rispettare le normative ambientali Ue anche quando sono importate da paesi terzi. Urso su tutto questo ha espresso posizioni molto nette e circostanziate. Ha detto di aver lanciato "un segnale d'allarme, una sveglia" a tutta l'Europa. Ha chiesto "ragionevolezza" e "un cambio di passo", che significa sostanzialmente una netta frenata, da parte della Commissione europea, rispetto a quella che viene vista come una fuga in avanti.Il ministro, inoltre, ha prospettato una strategia di medio termine del governo italiano, che consiste nel tenere su questa linea, cercando alleati fra gli altri paesi membri, fino alle prossime elezioni europee, nel maggio 2024, quando prevede che vi sarà una nuova situazione, con una maggioranza diversa (meno ambientalista) nell'Assemblea di Strasburgo, e con una nuova Commissione, che nell'estate successiva "A dare quelle indicazioni saranno l'attuale governo italiano e tutti gli altri che saranno passati a nuove maggioranze di centro destra rispetto al 2019. Il ministro ha accusato il Green Deal, così come è articolato dalla Commissione, di portare l'Ue "dalla padella nella brace", passando dalla dipendenza energetica dal gas e dal petrolio russi a un'altra dipendenza geopolitica dalla Cina e dall'Asia per quanto riguarda le materie prime necessarie alla transizione ecologica, le batterie delle auto elettriche, e le "tecnologie green". "Il mondo è cambiato", ha sottolineato Urso: siamo in un'altra epoca rispetto a pochi anni fa, come dimostra il gigantesco, inimmaginabile piano che hanno lanciato gli Stati Uniti per finanziare la loro rinascita industriale, anche con "misure protezionistiche". E se gli Stati Uniti intervengono con forza per "tutelare le proprie imprese e i propri lavoratori, la propria autonomia strategica e quindi la propria indipendenza, le proprie libertà", perché, ha chiesto il ministro,Insomma, ha concluso Urso, "posizioni che precedentemente erano state assunte in un contesto completamente diverso" oggi " devono essere viste alla luce della realtà""Noi - ha puntualizzato Urso - non mettiamo in dubbio le date del 2035 o del 2050" ovvero gli obiettivi per le auto a zero emissioni e per la neutralità climatica dell'Ue. "Noi chiediamo che ci sia una riflessione sulla base dei dati concreti che sono sotto gli occhi di tutti, e che hanno portato le associazioni di imprese europee e i lavoratori europei a chiedere un cambio di passo alla Commissione". "Noi - ha ribadito - tuteliamo l'impresa e il lavoro italiani ed europei, e credo che questo sia uno dei punti fondamentali in un'Europa che voglia essere solidale e competitiva a livello globale."Nel frattempo - ha ricordato - è accaduto che il nostro più grande partner e alleato, che apprezziamo,hanno messo in campo una politica industriale che nessuno di noi immaginava, con quasi 2.000 miliardi di dollari investiti nella loro rinascita industriale: 1.200 miliardi di dollari sulle infrastrutture, 280 miliardi di dollari sulle tecnologie avanzate, chip, semiconduttori, scienze della vita; e poi 370 miliardi di dollari sulla transizione ecologica, con misure protezionistiche che ci dicono che vengono sussidiate e incentivate le autovetture composte negli Stati Uniti, con componenti dal mercato unico nordamericano". "E se gli Stati Uniti, che sono il nostro più grande partner, scelgono una strada molto forte e significativa per tutelare la propria impresa e i propri lavoratori, la propria autonomia strategica e quindi la propria indipendenza, le proprie libertà, l'Europa - ha chiesto ancora il ministro - non dovrebbe farlo?"Credo che sui dossier che sono ancora in campo, non soltanto quelli che riguardano lma in generale i dossier europei, ci sarà nei prossimi mesi maggiore consapevolezza. Perché hanno preso atto che l'Italia è tornata in campo, come grande paese fondatore dell'Unione europea, che sa bene quali sono davvero il sentimento e la necessità di questo continente. Noi - ha concluso Urso - non ci rassegniamo"