INPS, Tridico: "azienda pubblica efficiente a servizio Paese"

(Teleborsa) -". Lo ha detto il presidente Pasquale Tridico in occasione delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione dell'istituto. "- ha proseguito -Per volontà dei Governi e Parlamenti che si sono succeduti, l'Inps ha incrementato il numero e la varietà delle prestazioni sociali e accorpato a sé altri enti previdenziali, diventando una vera e propria 'Agenzia nazionale del welfare' con missioni e obiettivi sempre più ampi per rispondere alle crescenti esigenze della, ad economie di scala e a una gestione centralizzata dei dati per una maggiore integrazione dei servizi. L'Inps non solo eroga prestazioni in un contesto ordinario a circatra lavoratori, pensionati, famiglie e aziende, ma è anche diventato un pilastro imprescindibile nelle situazioni di emergenza, come accaduto durante la pandemia, quando l'istituto ha rispostoi senza precedenti per ulteriori 16 milioni di persone. Più recentemente è stato il volano di realizzazione di misure come l'assegno unico, che oggi viene erogato a circa 10 milioni dei nostri figli, di sussidi per milioni di poveri, mentre decine di milioni di utenti hanno ricevuto tramite l'Inps gli interventi di sostegno per contrastare la crisi energetica"Secondo l'ultimo bilancio consolidato, ha ricordato Tridico, l'istituto gestisceassicurando la sostenibilità del sistema e agendo come snodo per la coesione sociale. "Siamo anche un ente attuatore del PNRR - ha detto - nell'ambito del quale abbiamo 130 progetti e servizi in costruzione: un terzo di essi sono già finanziati e rilasciati, tra cui il nuovo portale INPS, un vero e proprio sportello elettronico, completamente rinnovato, che semplifica l'accesso alle prestazioni e personalizza l'esperienza dell'utente". L'Inps è dunque "un motore sempre acceso, l'ente di welfare più grande d'Europa - ha aggiunto - quest'oggi celebriamo i 125 anni di una storia sempre proiettata sull'innovazione e sul futuro. Voglio sottolineare come tutto questo sia stato e sarà possibile grazie all'impegno costante di tutto il personale Inps, cui in questi giorni si aggiungono ben 4.124 giovani neoassunti, che interpreta con rigore una fondamentale funzione sociale. Il loro lavoro è supportato da una chiara strategia di innovazione tecnologica che negli ultimi anni ha posto l'istituto all'avanguardia tra le pubbliche amministrazioni, sia per l'interoperabilità delle banche dati che per i servizi digitali. Siamo anche un fondamentale patrimonio di dati, utilizzati a fini di buon governo, di maggiore efficienza e di studio per il benessere sociale nelle diverse fasi della vita, dal grembo agli eredi. La crescita di una grande comunità democratica si nutre della fiducia nel futuro, fiducia che si coltiva a partire dal miglioramento delle condizioni di vita dei singoli, dalla dignità, ha concluso Tridico indicando la via da seguire. "Sta a noi, con ogni tipo di strumento che scegliamo di porre in campo, mantenere la promessa che abbiamo sottoscritto attraverso la Costituzione: di crescere come collettività attraverso il lavoro e il sostegno al pieno sviluppo di ogni individuo, a partire dagli ultimi e dai più fragili".