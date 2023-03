Lufthansa torna in utile nel 2022, ricavi quasi raddoppiati

Lufthansa

(Teleborsa) -, la principale compagnia aerea tedesca, ha quasi raddoppiato i suoia 32,8 miliardi di euro nell'anno finanziario 2022 (anno precedente: 16,8 miliardi). La società ha generato undi 1,5 miliardi di euro (anno precedente: -1,7 miliardi di euro) ed è quindi tornata a un risultato positivo nonostante l'elevata inflazione dei costi, in particolare per quanto riguarda i costi del carburante. L'è stato di 791 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto all'anno precedente (2021: -2,2 miliardi di euro).- ha commentato il- In un solo anno abbiamo raggiunto una svolta finanziaria senza precedenti. Con un utile operativo di 1,5 miliardi di euro, il gruppo ha ottenuto un risultato molto migliore del previsto. La domanda di viaggi aerei rimane elevata nel 2023".In totale, sono stati accolti a bordo 102 milioni di, più del doppio rispetto al 2021 (47 milioni). Laofferta dalle compagnie aeree passeggeri del gruppo Lufthansa è stata del 72% rispetto all'anno pre-crisi del 2019.Con riguardo alle operazione straordinarie, la società continua a valutare la. La restante attività di ristorazione di AirPlus e LSG sarà ceduta "non appena le condizioni di mercato lo consentiranno". I preparativi per una possibile dismissione parziale di Lufthansa Technik "procedono secondo i piani poiché sono già iniziati i colloqui con investitori selezionati".Inoltre, a seguito della firma di una lettera di intenti da parte di Lufthansa Group e del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, entrambe le parti stanno "esclusivamente sulla forma di un potenziale investimento nella compagnia aerea italiana".Per il, il Gruppo Lufthansa prevede che la capacità aumenterà in media dall'85 al 90% circa rispetto al 2019, ma avverte che lo sviluppo della capacità sarà limitato dai "". Nel primo trimestre, la capacità sarà di circa il 75% dei livelli pre-crisi.Comunque, prevede unnel 2023. In linea con la normale stagionalità, si prevede che gli utili saranno particolarmente forti nel secondo e terzo trimestre. Nel primo trimestre, l'EBIT rettificato dovrebbe essere negativo.