Milano effervescente insieme alle altre Borse europee

(Teleborsa) -, grazie alle notizie positive giunte dal fronte macroeconomico: in Europa a febbraio l'attività economica si porta ai massimi da 8 mesi. Bilancio decisamente positivo anche a Piazza Affari ed a Wall Street, con l'che vanta un progresso dello 0,99%.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,06. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,49%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,16%.In discesa lo, che retrocede a quota +175 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,44%.effervescente, con un progresso dell'1,64%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,04%;avanza dello 0,88%. A Milano, chiude in deciso rialzo il(+1,56%), che raggiunge i 27.825 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,46% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 30.086 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,87 miliardi di euro, in calo di 334,5 milioni di euro, rispetto ai 2,21 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,51 miliardi di azioni, rispetto ai 0,49 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+8,17%),(+6,73%),(+4,29%) e(+3,18%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,15%.di Milano,(+7,01%),(+3,70%),(+3,70%) e(+3,53%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,38%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,07%.Calo deciso per, che segna un -3,12%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,63%.Tra i dati00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)02:45: PMI servizi Caixin (atteso 54,7 punti; preced. 52,9 punti)08:00: Bilancia commerciale (atteso 11 Mld Euro; preced. 10 Mld Euro)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 1,5%)10:00: PMI servizi (atteso 53 punti; preced. 50,8 punti).