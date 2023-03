Organici docenti 2023/24, Anief: i soliti numeri al risparmio

(Teleborsa) - “Anche se sono stati confermati i numeri dello scorso anno, glirisultano comunque insufficienti per garantire adeguatamente il diritto all’istruzione, ma anche ad evitare le classi pollaio e adeguare il tempo scuola nella primaria. Non c'è alcun investimento nell’istruzione, si tratta sempre di operazioni contabili dettate dal ministero dell’Economia e delle Finanze nel silenzio di qualsiasi riflessione pedagogica”: è severo il commento di, presidente nazionale, nel commentare l’informativa e il confronto svolti oggi tra il ministero dell’Istruzione e i sindacati sul decreto organici docenti 2023-24. “La verità è che dopo gli approfondimenti la situazione è più grave del previsto”, ha aggiunto Pacifico.Dallodelle tabelle trasmesse stamane alleemerge che gli alunni di alfabetizzazione, iscritti ai CPIA, l’Istruzione per adulti, sono 112.685: significa che dal 2021 al 2023 sono aumentati di circa 40.000 unità. Inoltre, il rapporto docenti della classe di concorso A023 con gli alunni è di 1 ogni 793, mentre il rapporto tra docenti sempre della A023 rispetto ai punti di erogazione è di 1 a 5: viene da chiedersi negli altri quattro punti di erogazione chi insegna una materia così specifica., segretario nazionale Anief, presente all’incontro di oggi, ha invitato il ministero dell’Istruzione a monitorare la situazione “di totale assenza di provvedimenti concreti che permettano di realizzare efficaci azioni didattiche rivolte agli studenti non italofoni. È una realtà davvero evidente se si prendono in considerazione i dati contenuti nelle tabelle”.Marcello Pacifico, leader dell’, ha infine ricordato che “in organico abbiamo solo 142 docenti di classe di concorso A023, a fronte di 115 CPIA: non viene nemmeno rispettato il numero di due docenti per CPIA come da Decreto Interministeriale del 28 aprile 2016. Avrebbe senso inserire nell’organico dei nostri Istituti comprensivi e di secondo grado molte più figure di docenza A023 e reclutare le centinaia di insegnanti formati, per garantire agli alunni alloglotti un’istruzione di maggiore qualità”.