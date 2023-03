Petrolio preda della volatilità su caso Emirati

(Teleborsa) - Emirati Arabi Uniti fuori dall'Opec? E' questa la domanda circolata nelle ultime ore che ha tenuto col fiato sospeso gli investitori ed i prezzi del petrolio in preda alla volatilità. Il petrolio WTI al Nymex è arrivato a perdere oltre due punti percentuali.Le prime indiscrezioni circolate sono state quelle del Wall Street Journal, secondo cui, l'organizzazione dei maggiori produttori, per. Successivamente, tali rumors sono stati ridimensionati dalle agenzie internazionali, da Reuters a Bloomberg, spiegando che Abu Dhabi non avrebbe intenzione di lasciare il cartello, citando alcune fonti. L'uscita di scena dei paesi arabi metterebbe a rischio il potere dell'OPEC sui mercati mondiali.Il, consegna aprile, ha recuperato quota 79 dollari al barile ed ora scambia a 79,21 dollari (+1,35%). Ila Londra è tornato a 85 dollari al barile.