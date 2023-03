Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa, brilla Inwit con nuovo piano

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Inwit

Amplifon

Prysmian

STMicroelectronics

Fincantieri

Seco

Industrie De Nora

Illimity Bank

Ariston Holding

Brembo

Ferragamo

Antares Vision

(Teleborsa) -. Notizie positive sul fronte macroeconomico: a febbraio la ripresa dell'attività delle imprese della zona euro ha preso slancio grazie all'accelerazione della crescita del settore dei servizi, secondo l'indice composito dei responsabili degli acquisti (PMI) di S&P Global, mentre si sono moderati a gennaio i prezzi alla produzione della zona euro, secondo i dati di Eurostat.Rimangonoe della risposta che la BCE dovrà adottare per riportarla sotto controllo. Ieri infatti l'inflazione nell'area euro è calata marginalmente a febbraio, all'8,5% da 8,6% di gennaio, ma è cresciuta ancora l'inflazione core al netto di energetici e alimentari freschi, che ha toccato un nuovo massimo al 7,4% dal 7,1% precedente. Inoltre, il resoconto dell'ultima riunione di politica monetaria segnala che era "e mostrare determinazione nell'intenzione di stringere ulteriormente".L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,57%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 78,05 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +176 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre ilsi attesta al 4,44%.buona performance per, che cresce dello 0,93%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,28%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,65%.Segno più per il, con ilin aumento dell'1,04%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,98% rispetto alla chiusura precedente. Guadagni frazionali per il(+0,3%); come pure, sale il(+0,95%).di Milano, troviamo(+4,76%, dopo l'approvazione del nuovo piano industriale con una remunerazione più generosa agli azionisti),(+3,86%),(+3,05%) e(+2,34%).di Milano,(+4,27%),(+2,48%),(+2,36%) e(+2,27%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,63%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,38%.scende dell'1,90%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,43%.