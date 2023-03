Positiva la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street, con l'entusiasmo tra gli investitori galvanizzato dagli effetti positivi del reopening dell’economia cinese. Un assist arriva anche dalle dichiarazioni del funzionario Fed di Atlanta, Raphael Bostic: sebbene la banca centrale americana potrebbe essere costretta a fare di più, vista l’alta inflazione, il banchiere ha indicato di essere favorevole a strette monetarie di 25 punti base, parlando anche di una pausa durante l’estate del 2023.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.065 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.997 punti. Leggermente positivo il(+0,48%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,45%).(+0,77%),(+0,75%) e(+0,68%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,32%) e(-0,55%).del Dow Jones,(+11,50%),(+3,43%),(+2,69%) e(+1,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,04%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,46%),(+5,18%),(+4,77%) e(+4,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,85%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,59%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,49%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,27%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI composito (atteso 50,2 punti; preced. 46,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 50,5 punti; preced. 46,8 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 55,2 punti)16:00: Ordini industria, mensile (preced. 1,8%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%).