Prysmian, commesse da 1,8 miliardi di euro per parchi eolici offshore in Olanda

Prysmian

DEME

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, si è aggiudicatadelassegnate dalper due progetti di connessione della rete elettrica, IJmuiden Ver Alpha e Nederwiek 1, che collegheranno i due futuri parchi eolici offshore collocati nella parte olandese del Mare del Nord alla provincia di Zeeland, situata nella parte sud-occidentale dell'Olanda.Queste commesse vanno a incrementare ildi Prysmian portandolo a circaPrysmian Group sarà responsabile della progettazione, ingegnerizzazione, produzione, installazione, test e collaudo di due sistemi in cavo. Isaranno prodotti nei centri di Pikkala (Finlandia) e Arco Felice (Italia), mentre iverranno realizzati a Gron (Francia). Le operazioni di posa in mare verranno eseguite con le navi posacavi di proprietà del gruppo, in collaborazione con il gruppo"Siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto strategico che conferma il ruolo di Prysmian comea supporto dei piani olandesi Routekaart 2030, volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica della nazione", ha dichiaratodi Prysmian Group."Questa nostra innovativa tecnologia ad alta tensione in corrente continua (HVDC) da 525 kV sottolinea il costante impegno di Prysmian verso la transizione energetica e permette ai nostri clienti di, minimizzandone l'impatto ambientale", ha aggiunto.