Prysmian in rally su commesse in Olanda, analisti consigliano "buy"

Prysmian

gruppo specializzato nella produzione di cavi

FTSE MIB

Prysmian

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 4,04%, dopo aver annunciato di essersi aggiudicata due commesse del valore complessivo di circa 1,8 miliardi di euro assegnate dal gestore dei sistemi di trasmissione olandese TenneT per due progetti di connessione della rete elettrica che collegheranno i due futuri parchi eolici offshore collocati nella parte olandese del Mare del Nord alla provincia di Zeeland, situata nella parte sud-occidentale dell'Olanda.Queste commesse vanno a incrementare il valore totale del portafoglio ordini di Prysmian portandolo a circa 8,5 miliardi di euro.Il titolo è stato premiato dagli analisti che consigliano di comprare. Si tratta dell'ufficio studi di Intesa SanPaolo che conferma la valutazione "buy" ed il target price a 45 euro. Anche gli esperti di Akros ribadiscono la raccomandazione "Buy" con prezzo obiettivo 42,50.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 37,4 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 38,27. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 39,14, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.