TIM, Labriola: "delayering ha senso comunque, anche senza debito"

Tim

(Teleborsa) - "Ilha senso anche senza debito”. Lo ha detto, Amministratore Delegatointervenendo ad un convegno in memoria di Franco Morganti organizzato dall’International Institute Of Communications italiano.“E’ anacronistico definirci ancora oggi incumbent, se pensiamo chein città come Torino, Bologna e Genova”, ha fatto notare sottolineando che “il modello di operatore integrato verticalmente è obsoleto poiché non si adatta alle sfide attuali del mercato. Lapassa attraverso la separazione di infrastrutture e servizi. È arrivato il momento di adottare un modello coraggioso di business basato sulfin qui“Usando una metafora, immaginiamo di essere un'impresa manifatturiera. Tutte le attività confluiscono in un unico conto economico e diventa impossibile la gestione. Quello che succede con le biciclette elettriche è un mercato che sta diventando sempre più unaesattamente come il mercato consumer della telefonia fissa e mobile in Europa, a differenza didove operano pochi operatori. Il segmento dei grandi clienti invece è molto più simile alla produzione di yacht di lusso, e poi abbiamo l'infrastruttura che a che fare con modelli di business molto più simili a quelli delle costruzioni delle motrici dei treni ultraveloci. Una qualunque azienda che si occupasse di quei tre business se li avesse all'interno dello stesso conto economico avrebbe difficoltà nella valutazione della cash generation e di quella che sia l