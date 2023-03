UE, studio CDP: ancora troppo dipendente da importazioni materie prime critiche

(Teleborsa) -evidenziano una dipendenza dalle importazioni delle materie prime critiche (Litio, Cobalto, Bauxite, Terre Rare) superiore all’80%, nonché un ruolo spesso marginale nelle catene del valore delle tecnologie che ne fanno uso. E' uno degli aspetti su cui si concentra il brief degli analisti dial titolostando al quale l’industria europea rischia, quindi,ma anche di compromettere la capacità di centrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusivo e duraturo alla base di Green Deal e Digital Compass. Ci sono però alcune attività che, se messe in atto,Litio, Cobalto, Bauxite, Terre Rare - viene spiegato - sono alcune delle materie prime critiche che rivestono un ruolo fondamentale per la transizione ecologica, essendo cruciali nella produzione ad esempio diIl documento ne illustra l’importanza crescente – tema già parzialmente affrontato in un’analisi pubblicata lo scorso anno – per molte tecnologie strategiche nei settori dellee presenta le possibili aree di intervento per l’Europa e per l’Italia nella prospettiva dell’autonomia strategica indispensabile per la transizione ecologica e digitale.In uno scenario coerente con la neutralità climatica, lo studio degli analisti di CDP segnala, a titolo esemplificativo,Nell’attuale contesto diisulta, dunque, esposta a potenziali interruzioni nelle forniture di materie prime critiche a causa della limitata produzione interna e della dipendenza dagli approvvigionamenti da Paesi caratterizzati da elevato rischio geopolitico.Il tema è al centro del dibattito europeo e dovrebbe portare, nel mese di marzo, aincentrato sulla diversificazione degli approvvigionamenti e sulla promozione della circolarità. Anche in Italia, proprio nei giorni scorsi, è stato attivato il “Tavolo nazionale per le materie critiche” promosso nel nuovo format dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con tutti gli attori pubblici e privati., continua il brief di CDP, può fornire un contributo importante per attenuare il disallineamento tra domanda e offerta. Al 2040, tramite il riciclo delle batterie esauste, la UE potrebbe soddisfare oltre la metà della domanda di litio (52%) e di cobalto (58%) attivata dalla mobilità elettrica. In particolare, offre potenzialità interessanti il riciclo dei prodotti tecnologici dismessi, in forte crescita e a elevata concentrazione di materie prime critiche, così come quello dei rifiuti estrattivi, in Italia stoccati in grandi quantità e possibile fonte alternativa di materie prime seconde.Il riciclo da sé non è, tuttavia,Si rendono necessarie ulteriori attività funzionali alla strategia di mitigazione dei rischi di approvvigionamento:per gestire all’interno dei confini comunitari il ciclo di vita delle materie prime critiche, incrementando la resilienza degli ecosistemi industriali;in chiave sostenibile sul territorio comunitario;che consolidino le relazioni commerciali con Paesi terzi ricchi di materie prime critiche.