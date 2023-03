In rialzo la Borsa di Milano, corre TIM su offerte per rete

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Banco BPM

BPER

Poste Italiane

Amplifon

Saipem

Fineco

ERG

Seco

Mfe A

Piaggio

Ascopiave

Juventus

Alerion Clean Power

Mutuionline

Acea

(Teleborsa) -, grazie anche al miglioramento di Wall Street. Gli investitori attendonodavanti al Congresso degli Stati Uniti (che si svolgerà in due sedute a partire da martedì) e il rapporto mensile sull'occupazione statunitense di venerdì, che incideranno sulle aspettative riguardanti la politica della Fed e quindi sull'andamento dei mercati globali.Dal punto di vista macroeconomico, le sono rimbalzate molto meno del previsto su base mensile a gennaio e sono calate su base annua.Sul fronte della politica monetaria, ha detto che "le informazioni attuali sulle pressioni inflazionistiche sottostanti suggeriscono che sarà opportuno aumentare ulteriormente i tassi oltre la riunione di marzo".Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,068. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,26%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,61%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +174 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,44%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,48%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,34%.archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,45%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,46% rispetto alla chiusura di ieri. In moderato rialzo il(+0,33%); in frazionale calo il(-0,23%).Ilin Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,22 miliardi di euro, con una variazione dello 0,68%, rispetto ai precedenti 2,21 miliardi.di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,14% (dopo che CDP ha presentato un'congiuntamente a Macquarie - alternativa a quella di KKR - per l'acquisto di NetCo).Denaro su, che registra un rialzo del 2,31%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,96%. Buona performance per, che cresce dell'1,83%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,16%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,50%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,49%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,09%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,01%),(+3,30%),(+2,83%) e(+2,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,78%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,45%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,41%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,29%.