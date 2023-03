Rheinmetall in rally, entra nel Dax al posto di Fresenius Medical Care

Rheinmetall

(Teleborsa) - Rialzo marcato perche tratta in utile del 2,86% sui valori precedenti.Il numero uno tedesco degli armamenti prenderà il posto di Fresenius Medical Care nel Dax a partire dal prossimo lunedì 20 marzo. Lo ha comunicato venerdì Deutsche Borse aggiungendo che il titolo del gruppo tedesco della difesa è più che raddoppiato di valore da quando poco più di un anno fa quando i Paesi occidentali hanno iniziato a fornire armi a Kiev nell'ambito del conflitto in Ucraina.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,41%, rispetto a +2,31% del).Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 257,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 252,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 262,3.