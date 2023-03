Mercati asiatici contrastati, giù la Cina tra geopolitica e dubbi su crescita

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -dopo che il ministro degli Esteri Qin Gang ha parlato di un aumento del conflitto con gli Stati Uniti se Washington non cambierà la sua retorica contro il gigante asiatico. Poche ore prima, Li Qiang, membro del Comitato permanente del Politburo del Partito comunista cinese, aveva detto che la Cina si adopererà per raggiungere gli obiettivi economici per l'intero anno e promuovere uno sviluppo di alta qualità nel 2023.Intanto, i dati macroeconomici hanno mostrato che lesono nuovamente diminuite a febbraio rispetto all'anno precedente, ma il crollo delle importazioni ha portato a un'espansione delle bilancia commerciale.Sul fronte della politica monetaria, la ha alzato il suodi 25 punti base al 3,60%, portandolo ai massimi da maggio 2012. Si tratta del decimo aumento dallo scorso maggio, alzando i tassi complessivamente di 350 punti base.A livello globale, gli investitori attendono ladel presidente della Federal Reserve(prevista oggi e domani) per avere indizi sulla prossima mossa della banca centrale sui tassi di interesse.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,25%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso, mentre, al contrario, si abbattono le vendite sul mercato di, che continua la giornata in forte calo dell'1,90%.scende dell'1,11%.In ribasso(-0,88%); consolida i livelli della vigilia(+0,03%). Con analoga direzione, in moderato rialzo(+0,49%).Il mercato azionario diè chiuso per la Festa del Raccolto.Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,1%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,5%, mentre il rendimento deltratta 2,89%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Partite correnti (atteso -818 Mld ¥; preced. 33 Mld ¥)00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. -0,2%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,1%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,5%; preced. -0,8%)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,4%; preced. -2,1%).