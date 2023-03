Eventi e scadenze dell'8 marzo 2023

Acea

(Teleborsa) -UE - Riunione informale dei ministri della difesa - I ministri della difesa dell'UE saranno a Stoccolma per partecipare a una riunione informale per discutere sul sostegno militare dell'UE all'Ucraina, su attualità, comprese le operazioni militari dell'UE. L'incontro si concluderà con un pranzo di lavoro con i rappresentanti delle Nazioni Unite e della NATOFiera Didacta Italia - la Banca d'Italia partecipa con un proprio stand espositivo alla Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sull'innovazione del mondo della scuola a FirenzeConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dello Sviluppo a Stoccolma5° Conferenza ONU per i Paesi meno sviluppati- Doha - Il Sottosegretario Maria Tripodi rappresenterà l’Italia alla V Conferenza delle Nazioni Unite per i Paesi meno sviluppati di Doha (Least Developed Countries – LDC). La Conferenza, cui parteciperanno delegazioni governative di oltre 150 Paesi, mira a rilanciare la solidarietà internazionale verso gli LDCsFed - Powell, Rapporto di metà anno (Camera) - Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione Servizi Finanziari alla CameraAttività di Governo - Ministro Piantedosi al Senato su tragedia Steccato di Cutro - Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi riferisce sul naufragio di una imbarcazione carica di migranti al largo delle coste di Steccato di Cutro, davanti al SenatoLetExpo 2023 - Verona - Evento fieristico di riferimento per il settore della logistica, dei trasporti e dell'intermodalità ricco di incontri con istituzioni, associazioni, imprese ed enti di formazione. Organizzato da Alis in collaborazione con VeronaFiere. Saranno presenti, tra gli altri, i ministri Salvini, Crosetto, Urso, Musumeci, Sangiuliano, Abodi, Lollobrigida, Piantedosi, Tajani, Locatelli e SantanchèDecennale Fondazione FS Italiane - In treno storico da Roma al Museo di Pietrarsa - Viaggio, in treno storico, dalla stazione di Roma Ostiense al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, dove si terranno le celebrazioni per il Decennale della Fondazione FS ItalianeFed - Beige Book09:30 - School of Management PoliMi - Presentazione 9° Report italiano sui Minibond - La presentazione del 9° Report italiano sui Minibond, curato dalla School of Management del Politecnico di Milano, si svolgerà al Politecnico di Milano. L'evento sarà sia in presenza che online streaming09:30 - XIV edizione Conferenza annuale MAECI - Banca d’Italia - Farnesina - La Conferenza dal titolo "La transizione necessaria: il futuro dell'energia, tra geopolitica e crescita sostenibile", si svolgerà alla Farnesina. Interverranno, tra gli altri, Tajani Visco, e Guariglia, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri. Tra i partecipanti ci saranno oltre ai funzionari delle due Istituzioni, rappresentanti di altre Amministrazioni e di componenti del Sistema Paese, tra i quali, MEF, CDP, SACE, SIMEST, ABI, Confindustria, rappresentanti delle principali aziende del settore energetico e delle istituzioni bancarie e think tank italiani10:00 - Ventesimo Rapporto Annuale 2022 "Ospedali&Salute" - Aiop terrà la presentazione del Ventesimo Rapporto Annuale 2022 "Ospedali&Salute" presso la Sala Capitolare, al Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva a Roma10:15 - Punto stampa con il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi - Presso la Sala Brunetto del Palazzo Direzionale dell’Interporto Quadrante Europa di Verona si terrà il punto stampa con il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e con il Presidente dell’Interporto Matteo Gasparato11:00 - A Conversation between Christine Lagarde and Ngozi Okonjo-Iweala - Partecipazione di Christine Lagarde a una discussione con Ngozi Okonjo-Iweala in occasione della Giornata internazionale della donna organizzata dall'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) a Ginevra11:00 - Attività istituzionali - Presidenza della Repubblica - Celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, al Quirinale, alla presenza del Presidente Mattarella. Partecipa il presidente della Camera dei deputati, Fontana15:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana - Il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana incontra il Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti, a Montecitorio17:00 - Farnesina - VII edizione dell’Italian Design Day - Si terrà alla Farnesina, l'evento di presentazione della VII edizione dell'Italian Design Day (IDD), dal titolo “La qualità che illumina: l'energia del design per le persone e per l'ambiente”. All'evento interverranno, tra gli altri, i ministri Tajani e Urso, insieme a qualificati interlocutori della filiera produttiva italiana del comparto “design”Russia - Borsa di Mosca chiusa per festività- CDA: Bilancio consolidato del Gruppo ACEA e progetto del bilancio di esercizio di Acea al 31 dicembre 2022- CDA: Bilancio- CDA: Esame del progetto di bilancio 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale