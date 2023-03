Italmobiliare, utile 2022 in calo. Dividendo di 0,70 euro

Italmobiliare

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha chiuso il 2022 conpari a 137 milioni di euro (110,8 milioni di euro al 31 dicembre 2021), undi 70,3 milioni (76,2 milioni nel 2021) eper 33,5 milioni (53,1 milioni nel 2021).Il(escluse le azioni proprie) pari a 2.029,1 milioni di euro, considerando la distribuzione di dividendi per 59,2 milioni di euro effettuata nel corso dell’esercizio, esprime una performance netta positiva per 6,2 milioni di euro (al 31 dicembre 2021 NAV a 2.082,1 milioni di euro). Ilè pari a 48 euro.Il consiglio di amministrazione proporrà alla prossima assemblea la distribuzione di undi 0,70 euro per azione, per un importo complessivo pari a 29.598.051 euro, a valere sull'utile dell'esercizio che ammonta a 33,5 milioni di euro."I risultati 2022 confermano il valore del nostro portfolio diversificato di eccellenze industriali italiane - ha commentato- anche all'interno di un complesso scenario macroeconomico globale, condizionato dall'aumento dei costi energetici in seguito alla guerra in Ucraina e dall'incremento del costo delle materie prime"."La performance netta positiva del NAV, considerando la distribuzione di dividendi effettuata nel corso dell'esercizio, insieme alla crescita dei ricavi aggregati e alla sostanziale tenuta del margine operativo lordo delle Portfolio Companies confermano sia la, sia ledella holding e delle aziende stesse che hanno saputo reagire proattivamente alle difficoltà", ha aggiunto.Nel corso dell'anno sono stati realizzatiper circa 99 milioni, principalmente l'acquisizione di SIDI Sport , iconico brand noto a livello internazionale, e la partecipazione in Bene Assicurazioni, azienda innovativa e capace di intercettare le trasformazioni in corso nel settore delle assicurazioni.