Mercato veicoli industriali, UNRAE: a febbraio +3,8%. Starace: "All'orizzonte nessun intervento per il settore"

(Teleborsa) - Il– sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha effettuato una stima del mercato dei veicoli industriali per il mese di febbraio 2023 verso lo stesso mese del 2022.si conferma il trend di crescita del mercato dei, che registra il +3,8% sul 2022, con 2.205 unità immatricolate contro le 2.125 dello stesso periodo dello scorso anno. Prosegue il buon andamento deldi massa uguale o superiore a, che segna il +7,8% rispetto allo scorso anno. In positivo anche la fascia di peso medio-leggera sotto le 16 t, a +8,1%. In flessione, invece, isotto le 6 t, che registrano nel mese appena concluso un netto calo dei volumi di immatricolazione (-51,7%).“Il dato di mercato di febbraio resta positivo, ma evidenzia una lieve flessione dei volumi di immatricolazioni rispetto agli ultimi mesi. Sebbene buona parte delle difficoltà che hanno caratterizzato l’anno passato appaiono sensibilmente migliorate, rimangono incerti e quindi preoccupano gli sviluppi nel prossimo futuro, anche alla luce del contesto economico che sta contraddistinguendo il periodo attuale (inflazione, costo del denaro, produzione industriale)”, commenta, Presidente della Sezione Veicoli Industriali dell’UNRAE.“Registriamo con preoccupazione le difficoltà che il settore incontra rispetto alle tempistiche necessarie per l’espletamento delle pratiche amministrative di competenza delle, sinora non compensate dalla recente riforma di, che in taluni casi compromettono la capacità delle aziende di trasporto di operare ae in tutti i casi determinano ritardi nei controlli a detrimento della sicurezza stradale”, sottolinea Starace.“Al di là deglie delle decisioni attese a livello europeo, crediamo che, vista l’assenza didedicati al settore, il Governo non possa esimersi dal sostenere il comparto attraverso misure urgenti al fine di svecchiare ile agevolare – attraverso uno specifico credito d’imposta – l’utilizzo dei biocarburanti. Da ultimo e in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti e nocive per la salute, non si può prescindere dal supportare l’adozione di veicoli a zero emissioni attraverso consistenti incentivi all’acquisto e per la realizzazione delle specifiche infrastrutture di ricarica”, conclude il Presidente Starace.