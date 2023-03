Forti vendite a Tokyo dopo decisione banca centrale e focus governo su prezzi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che seguono i forti ribassi di Wall Street. Lanon ha sorpreso il mercato e ha mantenuto i tassi di interesse estremamente bassi . Poco prima dell'annuncio della BoJ, il parlamento giapponese ha formalmente approvato Kazuo Ueda come successore di Haruhiko Kuroda come governatore della banca centrale dal 9 aprile.Intanto, ilFumio Kishida ha dichiarato di aver incaricato la coalizione di governo di proporre unla prossima settimana. "I prezzi stanno aumentando principalmente con l'energia e il cibo - ha detto - Adotteremo ulteriori misure per contrastare gli aumenti dei prezzi per proteggere i mezzi di sussistenza e le attività commerciali".Durante la terza sessione plenaria del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento cinese, il presidente si è assicurato un. In agenda nei prossimi giorni, in base a quanto annunciato, ci sono le elezioni di altri vertici istituzionali della Repubblica popolare.Sessione debole per il listino di, che scambia con un calo dell'1,67% sul, arrestando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,12%.perde l'1%.Depresso il mercato di(-2,77%); sulla stessa linea, in ribasso(-1,01%). In rosso(-1,3%); sulla stessa linea, in netto peggioramento(-2,21%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,40%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,09%.Il rendimento dell'scambia 0,4%, mentre il rendimento per ilè pari 2,88%.Tra i datisui mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,4%; preced. -2,1%)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. 0%)03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,5%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 2,6%; preced. 1,3%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,4%; preced. -1,8%).