La francese SFPI acquista l'italiana Viro, storico marchio delle soluzioni di chiusura

(Teleborsa) -, gruppo francese da oltre 600 milioni di fatturato, ha finalizzatodai suoi storici manager, la famiglia Innocenti. Fondato nel 1942 a Bologna, il marchio Viro è unoe offre una vasta gamma di prodotti, come lucchetti di sicurezza, serrature elettriche e di superficie, cilindri e lucchetti per biciclette. L'operazione è stata attuata attraverso la divisione DOM Security e la sua controllata italiana DOM CRViro impiega, dove ha una filiale. Nel 2022 ha realizzato undi euro e un EBIT del 6,5%. Più del 45% del fatturato è realizzato in Italia e quasi il 65% in Europa.L'operazione prevede anche l'acquisizione delle quote di. Le società Viro e Viro Tronic sono state acquisite, rispettivamente, per 7,2 milioni di euro e 6,8 milioni di euro."Viro è un'aziendacon una significativa esperienza in soluzioni che completano le nostre attività all'interno di DOM Security - ha commentato Henri Morel, CEO e fondatore di SFPI Group - Le gamme di prodotti ci consentiranno di arricchire la nostra offerta, in particolare per le nostre soluzioni di sicurezza meccanica dedicate a applicazioni edili e industriali".