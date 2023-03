Banche italiane, 2022 in spolvero. I CEO festeggiano i tassi in attesa dell'M&A

Intesa Sanpaolo

Margine di interesse 2021 2022 Variazione % Intesa Sanpaolo 7.971 9.500 19,2 Unicredit 9.019 10.692 18,5 Banco BPM 2.042 2.314 13,3 BPER 1.506 1.826 21,2 MPS 1.222 1.539 25,9 Credem 490 654 33,5 Credit Agricole Italia 1.131 1.311 15,9 BNL (BNP Paribas) 1.540 1.518 -1,5

UniCredit

MPS

Banco BPM

Commissioni 2021 2022 Variazione % Intesa Sanpaolo 9.621 8.919 -7,3 Unicredit 6.776 6.841 1,0 Banco BPM 1.911 1.887 -1,3 BPER 1.642 1.942 18,3 MPS 1.484 1.365 -8,0 Credem 635 601 -5,4 Credit Agricole Italia 1.141 1.219 -0,4 BNL (BNP Paribas) 1.141 1.115 -2,2

Banco BPM

MPS

Risultato netto 2021 2022 Variazione % Intesa Sanpaolo 4.185 4.354 4,0 Unicredit 2.096 6.458 N.M. Banco BPM 569 703 23,5 BPER 525 1449 N.M. MPS 310 -205 N.M. Credem 352 317 -10,1 Credit Agricole Italia 616 559 N.M. BNL (BNP Paribas) N.M. N.M. N.M.

BPER

Credem

NPL Ratio netto 2021 2022 Intesa Sanpaolo 1,5% 1,2% Unicredit 1,8% 1,4% Banco BPM N.M. N.M. BPER 2,0% 1,4% MPS 2,6% 2,2% Credem N.M. 0,9% Credit Agricole Italia 2,1% 1,8% BNL (BNP Paribas) N.M. N.M.

Crediti verso clientela 2021 2022 Variazione % Intesa Sanpaolo 465.871 446.854 -4,1 Unicredit 448.989 455.781 1,5 Banco BPM 109.383 109.455 0,1 BPER 79.113 91.175 15,2 MPS 79.380 76.256 -3,9 Credem 40.189 42.344 5,4 Credit Agricole Italia 65.000 64.300 -1,0 BNL (BNP Paribas) 78.000 79.000 1,3

BNP Paribas

CET1 Ratio 2021 2022 Intesa Sanpaolo 14,00% 13,50% Unicredit 15,03% 16,00% Banco BPM 14,70% 14,30% BPER 14,50% 13,60% MPS 11,00% 15,60% Credem 13,70% 15,20% Credit Agricole Italia 11,60% 13,00% BNL (BNP Paribas) N.M. N.M.

(Teleborsa) - Le, i cui CdA stanno approvando in questi giorni i bilanci del 2022, hanno chiuso lo scorso esercizio con una, che rende positivi sulla performance nell'anno in corso. I principali trend del settore sono stati un- che riflette gli aumenti accelerati dei tassi nella seconda metà del 2022 da parte della BCE -- con la debole performance dei mercati finanziari che ha pesato sulle vendite di prodotti di gestione patrimoniale, sui volumi gestiti e sulle commissioni di performance - e un continuo- grazie alla cessione di NPL e ai bassi tassi di default sui prestiti in essere.Gli istituti si sono comunque, a volte per le loro caratteristiche intrinseche, in altri casi per l'esposizione alla Russia e per l'impatto del completamento di operazioni straordinarie, in altri casi ancora per performance commerciali più deboli dei concorrenti., forte dalla sua posizione di leader in Italia, ha chiuso l'anno con undi euro, escludendo 1,4 miliardi di euro di accantonamenti/rettifiche di valore per Russia e Ucraina (+31,4% rispetto al 2021), e un utile netto contabile a 4.354 milioni. L'amministratore delegato Carlo Messina ha insistito sul concetto die, grazie alle azioni messe in campo durante l'anno, "con esposizione verso la Russia prossima allo zero".Fra i dati salienti si annoverano la forteal lordo delle rettifiche di valore, pari a circa 4,6 miliardi di euro da fine 2021 ed a circa 54 miliardi dal picco di settembre 2015, e l'a medio-lungo termine, di cui circa 58 miliardi in Italia e circa 52 miliardi a famiglie e piccole e medie imprese.Messina ha detto, post-risultati, che al momento non c'è, sottolineando che i target di grandi dimensioni sono difficili da decifrare, mentre quelli più piccoli potrebbero essere troppo costosi in relazione al loro valore.Dati in milioni di euroPer, che ha chiuso il 2022 con ricavi netti pari a 18,4 miliardi di euro e undi 6,5 miliardi di euro, il tema chiave dell'anno è stata la riduzione dell'esposizione alla Russia. L'al paese guidato da Putin è stata ridotta nel corso dell'anno, a costi contenuti, complessivamente del 66% (ovvero di circa 4,1miliardi), grazie ad azioni disciplinate.L'altro grande focus, che ha portato a un decisodall'arrivo del CEO Andrea Orcel, è stato quello sulla. I risultati commerciali eccellenti hanno portato a una distribuzione relativa al 2022 pari a 5,25 miliardi di euro, con un aumento pari a 1,5 miliardi rispetto all'anno precedente, con una proposta di dividendo in contanti di 1,91 miliardi e riacquisto di azioni proprie di circa 3,34 miliardi.Dopo aver valutato il dossiernel 2021 ed in seguito ai rumors di un'offerta pera inizio 2022, ilrimane uno deiprincipali per l'ulteriore crescita di UniCredit. La posizione di Orcel rimane però la stessa a ogni trimestrale:e massima attenzione ai parametri per fare acquisizioni, ovvero la presenza di uno strategic fit, di un venditore disposto a vendere e valutazioni che abbiano senso.Dati in milioni di euro, sempre più impegnato a smentire che il governo stia lavorando a unacon il Monte dei Paschi di Siena come opzione per riportare in mani private la banca senese, prevede un significativo miglioramento dell'utile netto nel 2023, dopo aver chiuso il 2022 con un risultato record di oltre 700 milioni di euro.La terza banca italiana ha anche, continuato a ridurre i crediti deteriorati e posto le basi per una completa. Il CdA uscente punta sulla riconferma del presidente Massimo Tononi e dell'AD Giuseppe Castagna nel nuovo board che sarà eletto dall'assemblea di aprile., che si appresa a rientrare nel FTSE MIB dopo 6 anni, ha chiuso il 2022 con unadi 205 milioni di euro, su cui hanno pesato per i 931 milioni di costi di. La banca controllata dal Tesoro ha infatti visto l'uscita di oltre 4.000 persone all’inizio di dicembre, resa possibile con l'utilizzo di parte delle risorse ottenute con l'aumento di capitale da 2,5 miliardi dello scorso novembre.Luigi Lovaglio, che ha assunto la guida dell'istituto a inizio 2022 e che si ricandiderà ad aprile, ha detto che "dopo una lunga e difficile navigazione a vista", la banca è "in grado di scegliere il miglior porto sicuro e sicuramente lo raggiungeremo". A fornire ottimismo sull'istituto sono stati soprattutto i risultati dell'ultimo trimestre 2022, che sono stati ben sopra le attese degli analisti grazie all'Dati in milioni di euroI risultati 2022 dihanno attestato che la banca èindustriale, con l'AD Piero Montani che ha sottolineato come il consolidamento bancario abbia permesso all’istituto emiliano di incrementare significativamente i volumi di impieghi e raccolta in territori finora limitatamente presidiati e di rafforzare ulteriormente ilBPER ha raddoppiato il dividendo nell'esercizio 2022, che si è chiuso con un utile netto contabile di 1,45 miliardi di euro, che comprende poste straordinarie per 946,2 milioni derivanti dall'. Dopo l'ingresso di centinaia di filiali UBI (coinvolte nell'acquisizione da Intesa Sanpaolo) e l'acquisizione di Carige, Montani ha affermato di, in quanto la banca ha bisogno di tempo per digerire questi deal e proseguire nell’implementazione del piano.ha chiuso il 2022 con un utile netto consolidato di 317 milioni di euro in calo del 10% sul dato dell'anno precedente che però aveva beneficiato del badwill da 95,6 milioni legato all'acquisizione di CariCento. Ildell'istituto per il momento frena un aumento del, ovvero la percentuale di utili distribuita agli azionisti sotto forma di dividendi, aspetto che il mercato considera attentamente.Il direttore generale Campani ha confermatoattraverso operazioni di M&A sia nel comparto delle banche commerciali che in quello di fabbriche prodotto, ma ha detto che al momento non c'è alcun dossier aperto., controllata dalla seconda banca francese, che negli anni ha aumentato la sua presenza in Italia tramite una serie di acquisizioni, ha chiuso il 2022 con un utile netto consolidato pari a 433 milioni di euro (+22% a/a adjusted), o 559 milioni di euro includendo gli effetti del riallineamento fiscale una tantum e gli oneri derivanti dall'acquisizione di Creval.Il gruppo ha acquisito oltre 150 mila(+8% a/a), ha registrato interessi netti in aumento e commissioni stabili, e terminato l’'esercizio con impieghi verso la clientela in diminuzione, tra l'espansione dele il rallentamento delle nuove erogazioni di mutui.Dati in milioni di euro, parte del Gruppo, ha generato un utile ante imposte in crescita a 410 milioni di euro nel 2022. Spicca il, poiché l'impatto positivo del contesto di tassi sui depositi è stato controbilanciato dall'effetto del graduale aggiustamento dei margini sui crediti.L'istituto guidato da Elena Goitini - che ha proseguito il piano di riorganizzazione nel 2022, con l'esternalizzazione di centinaia di dipendenti - ha visto un leggero aumento degli impieghi sostenuti dalla crescita dei mutui e del factoring.