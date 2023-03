Lavoro, W-Group: +9% di lavoratori collocati nel 2022, cresce la domanda di formazione

(Teleborsa) - Dopo anni segnati dalla, il 2022 è stato finalmente l’anno dellain Italia. L’Istat ha infatti certificato un complessivo aumento del numero di occupati (+334mila), con il tasso di occupazione cresciuto sino al 60,8%, a cui si somma un ruolo sempre crescente delle agenzie per il lavoro che, come segnalato da, è previsto assumeranno nei prossimi mesi circa 150 mila lavoratori.Conferma il trend, il Gruppo italiano multi-brand e multi-service attivo nel settore, che ha registrato nel 2022 una crescita del +9% di assunzioni portate a termine rispetto all’anno precedente, superando quota 43mila lavoratori collocati presso le aziende clienti, principalmente in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino Alto-Adige e Lazio, di cui il 45% sono donne.“Dopo due anni di crescita più che proporzionale del mercato del lavoro, il 2023 si prospetta come l’anno della normalizzazione del settore, risultato della complessità che le aziende vivono a causa dell’avvicendarsi di scenari che vanno dalla guerra in Ucraina all’incremento dell’inflazione – ha dichiarato, CEO di W-Group –. Credo che, in questa fase, una soluzione efficace per le imprese sia la valorizzazione dei talenti, e per farlo risulta essere sempre più centrale il ruolo della formazione, strumento essenziale per aumentare la produttività e per migliorare le prospettive di carriera delle persone”.In particolare, il mercato del lavoro ha richiesto lavoratori e lavoratrici full time, che sono circa il 90% deirealizzati con il supporto di W-Group. Ma non solo. È aumentata anche la domanda di formazione: nel corso del 2022 sono state oltre 57 mila le ore di formazione gratuite erogate tramite Forma.Temp, il fondo per la formazione deiinpresso le agenzie di W-Group, soprattutto nelle aziende metalmeccaniche, della logistica e della produzione alimentare.Dal 2021 si è notato anche un aumento del 290% dei percorsi diprogettati in collaborazione con le aziende clienti sulla base delle loro specifiche esigenze e del 200% delle Academy legate alle esigenze del territorio. I percorsi strutturati da W-Group, messi in atto grazie alla collaborazione delle aziende del gruppohanno riscontrato un grande successo sia in termini di numero di corsisti partecipanti (con un 84% contro il 77% della media nazionale), che per percentuali di placement, ovvero di inserimento dei partecipanti nel mondo del lavoro al termine del corso, che nel caso delleha raggiunto una percentuale del 71,38%, mentre nel caso delle Academy legate alle esigenze del territorio ha raggiunto il 68,70%.Per quanto riguarda la formazione rivolta alle aziende clienti, invece, nel 2022 W-Group ha realizzato più di, per un totale di 4.210 ore e più di 5.000 persone formate. Tra i corsi maggiormente erogati alle aziende clienti del Gruppo ci sono percorsi in ambito soft skills (comunicazione, leadership, team building fra gli altri), informatica e lingue straniere.Fra le figure inserite in somministrazione da W-Group nel 2022 ci sono soprattuttoper imetalmeccanico, chimico-cosmetico, gomma plastica, alimentare, mobile e arredo (operai di produzione, addetti all’imballaggio, assemblaggio, montaggio e confezionamento, magazzinieri e operatori CNC). Mentre tra quelle più specializzate, inserite direttamente presso le aziende clienti tramite il servizio di Ricerca e Selezione, invece, le più richieste nel 2022 sono state tecnici specializzati in(programmatori informatici, disegnatori e progettisti meccanici), oltre che figure impiegatizie in ambito AFC, in particolare per i settori Metalmeccanico e Chimico-Cosmetico. Da sottolineare come nel 2022, rispetto all’anno precedente, gli inserimenti tramite Ricerca e Selezione abbiano registrato un +20%.Il 2022 è stato anche l’anno delle– salite nel complesso del 28% anche nell’ambito dei contratti di somministrazione gestiti da W-Group – con una percentuale superiore per i lavoratori (61%) contro il 39% di quelle date dalle lavoratrici.