Mercati a picco. A Piazza Affari raffica di sospensioni

(Teleborsa) - Borse europee sempre più a picco, con Piazza Affari maglia nera che assiste ad una raffica di sospensioni sui titoli quotati, dove sul sentiment degli investitori prevale il nervosismo. Non sembrano bastare, infatti, a rassicurare i mercati le misure di emergenza varate dalle autorità statunitensi (Fed, Tesoro e Fdic) per tutelare i depositi in seguito al fallimento della Silicon Valley Bank (SVB) e di altri istituto di credito americani, e nonostante il salvataggio da parte di HSBC che ha acquisito per 1 sterlina il ramo britannico di SVB Per contro,sulle attese di una Fed meno aggressiva. In un report, Goldman Sachs ha dichiarato che non si aspetta più che la banca centrale americana aumenti i tassi nella riunione della prossima settimana, prevedendo "una notevole incertezza sul percorso oltre marzo", alla luce degli ultimi sviluppi che hanno coinvolto la SVB,Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,31%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.892,7 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 74,86 dollari per barile, con un ribasso del 2,37%.Torna a salire lo, attestandosi a +177 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,04%.sensibili perdite per, in calo del 3,22%, in apnea, che arretra del 2,38%; tonfo di, che mostra una caduta del 2,88%. A Milano, forte calo del(-4,53%), che ha toccato 26.046 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 28.153 punti, ritracciando del 4,50%.In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Pesanti soprattutto i titoli bancari. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -9,88%. Lettera su, che registra un importante calo dell'8,34%. Calo deciso per, che segna un -8%. Scende, con un ribasso del 7,88%.per tutti i titoli a media capitalizzazione italiani.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -8,87%.Crolla, con una flessione dell'8,83%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,45%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,03%.Tra i dati08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,7%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -12,4K unità; preced. -12,9K unità)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,1%; preced. 5,9%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. -0,2%)10:00: Produzione industriale, annuale (preced. 0,1%).