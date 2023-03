Bufera su banche USA scuote anche l'Asia

Tokyo

Nikkei 225

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude in ribasso la borsa di, insieme alle altre piazze asiatiche, dopo la chiusura contrastata, ma sopra i minimi, della borsa di Wall Street. Il listino azionario americano è riuscito a limitare le perdite dopo essere passato anche in territorio positivo a metà seduta, con gli investitori che valutano una possibile pausa nei rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a marzo.Le scommesse su un approccio meno aggressivo da parte della Fed ha sovrastato quindi i timori per un effetto contagio a seguito del crollo della Silicon Valley Bank (SVB) e di altri istituti non-sistemici statunitensi (come Signature Bank).Rimangono comunque forti preoccupazioni su altri istituti di credito regionali o di medie dimensioni, come testimoniato dalle forti vendite odierne su First Republic Bank, Western Alliance Bancorp e PacWest Bancorp, con le contrattazioni dei titoli che sono state interrotte più volte a causa della volatilità.L'indice giapponesesta lasciando sul parterre il 2,37%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si posiziona sotto la paritàDepresso il mercato di(-2,15%); sulla stessa linea, in netto peggioramento(-2,54%).In lieve ribasso(-0,59%); sulla stessa linea, pessimo il mercato di(-1,5%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido 0%. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'è pari 0,25%, mentre il rendimento delscambia 2,88%.Tra i datisui mercati asiatici:03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,5%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 2,6%; preced. 1,3%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,4%; preced. -1,8%)00:50: Bilancia commerciale (atteso -1.069,4 Mld ¥; preced. -3.496,6 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 1,8%; preced. 1,6%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -4,6%; preced. 0,3%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,4%).