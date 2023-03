"E-Project: Ecological Literacy": Enel nelle scuole con l'Osservatorio Permanente Giovani – Editori

(Teleborsa) - Sensibilizzare i giovani per renderli protagonisti della lotta al cambiamento climatico. Prende il via con questo obiettivoIl progetto triennale di education (a.s. 2022/2023-2023/2024 e 2024/2025) promosso dall'in collaborazione connelle scuole secondarie superiori italiane è stato presentato ierial Liceo Classico Ennio Quirino Visconti a Roma davanti a oltre 150 studenti, dale dall'moderati dalla giornalista Maria Latella."Dal liceo più antico di Roma lanciamo oggi il progetto di ecological literacy più innovativo che ci sia : E- project ! Un progetto teso a contrastare il collasso ecologico del pianeta, misurato anche dal suo termometro più evidente di riferimento : il cambiamento climatico. Con questo progetto – ha detto– vogliamo chiamare a raccolta una generazione che ha dimostrato di avere l'ambiente a cuore, per invitarla a passare dalla protesta alla proposta. Con 'E-project' offriremo uno strumento utile ai giovani a definire, dopo un serio lavoro di studio e confronto sullo stato di salute del pianeta terra, le azioni più utili a proteggerlo non solo dagli effetti del riscaldamento globale, ma anche dalle deforestazioni, dall'inquinamento dell'atmosfera e degli oceani, nonché dalla perdita della biodiversità. Sarà un progetto, il nostro, che mira a rendere i giovani i veri protagonisti del cambiamento, gli autori di un new deal che ci auguriamo nel Paese possa cambiare musica e lasciare un segno. D'altra parte in Osservatorio Permanente Giovani-Editori noi siamo da sempre convinti che i giovani siano le persone più importanti del mondo, perché sono quelle che avranno più tempo per cambiarlo e per farne un posto migliore. Tocca a loro essere sempre più attori e sempre meno spettatori per prendere in mano le sorti di quel pianeta terra, su cui, come tutti, anche loro poggiano i piedi"."L'obiettivo della transizione energetica – ha affermato– è migliorare la vita delle persone e creare valore condiviso, ascoltando le esigenze delle comunità e delle persone che ne fanno parte - ha dichiarato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel. - L'impegno per un nuovo modello di consumo e produzione basato sulla sostenibilità deve far leva su due elementi: la formazione e il confronto, in particolare con i giovani. Ecco perché siamo orgogliosi di presentare E-Project, nella consapevolezza che solo aprendo spazi di approfondimento e di riflessione condivisi è possibile realizzare il cambiamento preservando l'ambiente e coinvolgendo chi, di quel cambiamento, può e deve essere protagonista".Al centro dell'iniziativa vi sono lePer il primo anno di attività (a.s. 2022/2023) il progetto proponegli oggetti Riduciamo, ripariamo, riusiamo; i viventi Proteggiamo, salviamo, curiamo; l'ambiente Costruiamo, difendiamo, recuperiamo; l'energia Conserviamo, generiamo, trasformiamo; gli stili di vita Mangiamo, consumiamo, viaggiamo. Per ognuno di questi verrà chiesto ai team di studenti di immaginare e proporre strategie concrete per salvare il pianeta. Ogni classe formerà dunqueciascuna delle quali si approprierà di un tema e elaborerà la propria tesina che presenterà e discuterà in aula. Ma non soltanto in aula: i 100 lavori più validi verranno menzionati sul sito dell'Osservatorio e pubblicati sul sito di Enel. I cinque migliori in assoluto riceveranno un premio nel corso del 2024. A tutti gli studenti che partecipano, l'iniziativa intende inoltre fornire inoltre unonline che permetterà a ciascuno di misurare in tempo reale gli effetti sull'ambiente delle proprie scelte quotidiane.All'incontro, era presente una delegazione di studenti degli istituti di Roma. Tra questi oltre a quelli delanche quelli dele dell'in rappresentanza di coloro che prendono parte all'iniziativa in tutta Italia, è stato molto partecipato con domande e richieste di approfondimenti ai relatori intervenuti, evidenziando sempre di più l'interesse dei giovani verso queste tematiche.