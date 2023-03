Generali in linea con target Piano. Nessuna esposizione a SVB

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2022 con unin crescita del 2,3% rispetto al 2021, e con un risultato operativo in aumento dell'11,5% a 6,5 miliardi. I premi complessivi sono cresciuti dlel'1,5% a 81,5 miliardi, pur in un contesto caratterizzato da "eccezionali sfide a livello geopolitico ed economico"."Siamoe le ambizioni del nostro, perseguendo una crescita sostenibile che crei valore per tutti i nostri stakeholder", ha commentato il Group Ceo, dopo che il CdA ha deciso di proporre all'Assemblea un(+8,4%).Estremamente, con il Solvency Ratio a 221% (227% nel 2021). Il Cfo del Gruppo, durante la call con le agenzie stampa, rispondendo ad una domanda sul, ha segnalato che, se non marginale ed indiretta, segnalando "post risultati 2022 e vediamo unal 230% dal 221% di fine 2022".invece, l'assicurazione in difficoltà congelata dall'Isvap, affermando, ma "proponiamo soluzioni molto sicure ai nostri clienti a 360 gradi e con una rete di distribuzione molto professionale, capace di dare consulenza assicurativa ai clienti. Questo è il nostro mestiere e lo facciamo bene, come dimostrano questi risultati".Il direttore finanziario Borean ha quantificato, escludendo 0,7 miliardi relativi alla Joint venture con ICCREA, ed ha segnalato che laIl general manager di gruppoha poi fornito un aggiornamento sul processo di, affermando che "procede secondo i piani" ed anzidel previsto, perchè c'è "una grande comunanza e sintonia culturale e di business" fra le due società.