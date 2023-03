SAES Getters, utile stabile nel 2022. Dividendo sale a 0,55 euro

SAES Getters

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti e sistemi per applicazioni industriali e medicali, ha chiuso ilconpari a 250,3 milioni di euro, in crescita del 31,6% rispetto al 2021. Scorporando l'effetto positivo dei cambi (+9,9%, pari a 18,9 milioni di euro), quasi completamente dovuto alla rivalutazione del dollaro USA rispetto all'euro, oltre alla variazione del perimetro di consolidamento (+3,5%, pari a 6,6 milioni di euro), laè stati pari a +18,2% (34,5 milioni di euro).L'consolidato è stato pari a 56,7 milioni di euro (22,7% dei ricavi) nel 2022, in crescita del 58,3%. L'consolidato è stato pari a 12,4 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 12,8 milioni del 2021. "Nonostante l'ottima performance della gestione operativa, il risultato consolidato è in linea con il 2021 perché penalizzato dalla riduzione nel valore del portafoglio titoli, causa crisi Ucraina e conseguenti tensioni internazionali", si legge in una nota."Siamo molto soddisfatti dei risultati dell'esercizio, che presentano un notevole miglioramento di tutti gli indicatori operativi, nonostante le perduranti incertezze causate dalle tensioni internazionali e la volatilità dei mercati finanziari - ha commentato il- Siamo fiduciosi che si possa concretizzare nei prossimi mesi l’annunciata operazione straordinaria di cessione del business Nitinol. Una volta completata la transazione valuteremo gli impieghi della nuova liquidità che si renderà disponibile, essendo già noto che i settori su cui puntiamo sono chimica avanzata e packaging sostenibile, senza dimenticare la remunerazione degli azionisti".Laconsolidata al 31 dicembre 2022 è positiva per 64,3 milioni di euro, in miglioramento (+11,2 milioni di euro) rispetto al dato al 30 settembre 2022, pari a +53,1 milioni di euro, grazie all'effetto combinato della positiva gestione operativa e della ripresa del portafoglio titoli (+3,1 milioni di euro).Ilcomplessivo proposto all'assemblea sarà di 0,55 euro per(rispetto a 0,47 euro nel precedente esercizio) e di 0,76146414 euro per(rispetto a 0,47 euro nel precedente esercizio). Il dividendo sarà posto in pagamento il prossimo 10 maggio 2023; il titolo negozierà ex-dividendo a decorrere dall'8 maggio 2023, a fronte dello stacco della cedola n. 39, mentre la record date coincide con il 9 maggio 2023.