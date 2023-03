Servizi Italia, fatturato record nel 2022. Margini sotto pressione da costi

Servizi Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco, ha chiuso il 2022 con unpari a 270,3 milioni di euro, in aumento del 5,3% (ovvero del 6% a parità di cambio e del 6,2% adjusted) rispetto all'esercizio 2021.Il risultato è stato raggiunto grazie alle ottime performance della linea(+10,6%) e alla crescita organica dal segmento(+6,6%) trainato dall'area Italia e da adeguamenti inflattivi e pricing adjustment per contrastare, in parte, il significativo aumento dei prezzi di gas ed energia elettrica.L'è passato da 64,9 milioni a 59,7 milioni, passando dal 25,3% al 22,1% dei ricavi (22,7% adjusted) mostrando un decremento in valore assoluto dell'8% (-4,4% adjusted). L'è stato pari a 3,4 milioni, rispetto a un utile netto pari a 7,2 milioni dell'esercizio precedente."Il 2022 ha registrato il- ha commentato il- Questo dato evidenzia la capacità del gruppo di raggiungere gli obiettivi prefissati e guardare sempre oltre le contingenze di periodo. Pur nelle difficoltà riscontrate negli ultimi dodici mesi, il gruppo ha saputo preservare le marginalità operative grazie anche ai segmenti più performanti della sterilizzazione e concludere l'esercizio con risultati economici positivi, riducendo al contempo la posizione finanziaria netta".Il consiglio di amministrazionedi destinare 0,4 milioni a riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto e di riportare a nuovo il residuo utile d'esercizio.