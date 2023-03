Mercati asiatici positivi, PBOC inietta liquidità alle banche

Tokyo

(Teleborsa) -, complice le buona seduta di Wall Street, anche se i listini. Sul fronte macroeconomico la produzione industriale cinese è aumentata leggermente meno del previsto a febbraio, mentre le vendite al dettaglio e gli investimenti delle imprese si sono ripresi dai minimi dell'era della pandemia."Per il momento, la calma è tornata sul mercato, ma il- questa sembra essere la sensazione tra gli investitori", hanno affermato gli analisti di Nomura Securities, indicando i dati incombenti sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti e la riunione della Federal Reserve la prossima settimana come i prossimi catalyst.Intanto, la(PBOC) ha aumentato lerinnovando i prestiti a medio termine in scadenza per il quarto mese consecutivo, mantenendo invariato il tasso di interesse, in linea con le aspettative del mercato.Il governatore uscente della Bank of Japan,, ha affermato che il suo esperimento monetario decennale (con la politica monetaria ultra-espansiva) ha avuto "mezzo successo". "È stato significativo e ha avuto qualche effetto", ha detto Kuroda al parlamento, quando gli è stato chiesto se pensava che la misura avesse influenzato con successo la percezione pubblica. "Ma questo da solo non è sufficiente per raggiungere il nostro obiettivo di inflazione del 2%. In questo senso,", ha affermato., il(+0,03%) è sostanzialmente stabile; sulla stessa linea, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,03%. Meglio(+0,55%). Positivo(+1,25%); sulla stessa linea, buona la prestazione di(+1,31%). In moderato rialzo(+0,29%); con analoga direzione, in denaro(+0,86%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,31%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,26%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,04%.Il rendimento dell'scambia 0,33%, mentre il rendimento per ilè pari 2,87%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,5%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 2,6%; preced. 1,3%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,5%; preced. -1,8%)00:50: Bilancia commerciale (atteso -1.069,4 Mld ¥; preced. -3.496,6 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 1,8%; preced. 1,6%).