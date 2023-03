Mercati asiatici riducono perdite dopo misure di liquidità Credit Suisse

Credit Suisse

Tokyo

(Teleborsa) -dopo cheha detto di voler intraprendere "un'azione decisiva" per rafforzare la propria liquidità, esercitando l'opzione di prendere in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri (54 miliardi di dollari) dalla Banca nazionale svizzera.In precedenza, la Banca nazionale svizzera () e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari () si erano espresse sul caso Credit Suisse, il cui crollo in Borsa stava trascinando al ribasso i mercati globali. La FINMA aveva confermato che Credit Suisse "adempie le esigenze particolari in materia di capitale e liquidità per le banche di rilevanza sistemica" ed era stato comunicato che "in caso di emergenza la BNS metterà liquidità a disposizione della banca attiva a livello globale".Prevale la cautela a, con ilche chiude la seduta con un calo dello 0,80%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per, che ritraccia dell'1,51%, e per, che lascia sul terreno l'1,12%.Pesante la Borsa di(-1,92%); sulla parità(-0,08%). Leggermente negativo(-0,22%); come pure, depresso il mercato di(-1,52%).Sul diminuisce il deficit della bilancia commerciale del Giappone nel mese di febbraio, accelera bruscamente l'andamento degli ordini di macchinari in Giappone a gennaio, ed è rivista al ribasso la produzione delle fabbriche giapponesi di gennaio.Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,11%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,11%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,17%.Il rendimento dell'scambia 0,29%, mentre il rendimento per ilè pari 2,86%.