Bollette, sconti in scadenza il 31 marzo: il governo prepara nuove misure

(Teleborsa) - In vista della scadenza degliindel 31 marzo, il governo è al lavoro per garantire un sostegno a famiglie e imprese anche oltre nonostante il calo deirispetto ai picchi dei mesi scorsi. Sul tavolo però non c'è una proroga degli aiuti già in vigore ma una riformulazione degli stessi: si va dal bonus famiglie che premia il, alla soglia per i crediti d'imposta, fino al nodo degli oneri di sistema.Il nuovo decreto è quasi pronto e il governo punta a portarlo alche dovrebbe riunirsi in settimana o al massimo all'inizio della prossima. La logica dei nuovi aiuti, ha spiegato in un'intervista la sottosegretaria all'economia, è comunque quella della "selettività". Si valuta in particolare il rinnovo del bonus sociale con le attuali soglie Isee, mentre per le imprese si studia un credito di imposta modulato sul prezzo del gas: l'idea è fissare una soglia oltre la quale lo sconto aumenta, mentre al di sotto non è previsto.Per le famiglie, invece, come già annunciato dal ministro dell'economia, si pensa ad unbasato sui consumi, incentivando il risparmio: sulla misura, tuttavia, si attendono le proiezioni di fattibilità dell'Arera e l'avvio potrebbe quindi slittare al trimestre successivo. Per quel che riguarda invece gli– finora azzerati – restano in piedi anche le ipotesi di un taglio parziale o addirittura della reintroduzione. La decisione non è ancora stata presa: "in questo momento ci sono ancora i tavoli tecnici che fanno le simulazioni, ci porteranno la proposta e su quello valuteremo", ha spiegato il ministro dell'AmbienteMa la preoccupazione delle associazioni deiè alta e sale il pressing sul governo: se non si rinnova per intero l'azzeramento degli oneri di sistema della luce e l'intervento sul gas, Iva al 5% e oneri, nonostante i prezzi all'ingrosso in calo, le bollette delle famiglie rischiano un'impennata, avvertono in coro, calcolando il rischio di un balzo del 58% per il gas e del 27% per la luce.