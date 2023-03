Aeffe, Mediobanca abbassa target price e conferma Neutral

Mediobanca

Aeffe

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 1,56 euro) il suosu, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, confermando ilsul titolo a "". Gli analisti hanno rivisto la loro raccomandazione dopo la pubblicazione dei risultati 2022 e dell' uscita di Jeremy Scott dal ruolo di direttore creativo della controllata Moschino.Il broker afferma che Aeffe ha riportato "" poiché l'EBITDA è stato del 5% superiore alle stime, ma il risultato netto ha registrato una perdita netta vicina a 10 milioni di euro, che si confronta con una previsione di un piccolo profitto (inferiore a 1 milione di euro)."I risultati dell'esercizio 2022 confermano che Aeffe è, con azioni societarie in corso che potrebbero mettere sotto pressione i margini nel breve termine - si legge nella ricerca - Il posizionamento di mercato del marchio in portafoglio la rende più vulnerabile ai consumi più deboli nei paesi occidentali rispetto al lusso di fascia alta, il che suggerisce cautela"."Poiché la gestione diretta delle operazioni di vendita al dettaglio in Cina non è ancora a pieno regime, preferiamo un", viene sottolineato.