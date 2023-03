Franchi Umberto Marmi, Nannini: "Puntiamo su M&A e Medioriente per crescita futura"

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -, azienda di Carrara specializzata nell'estrazione e vendita del rinomato marmo italiano, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, ha chiuso l'esercizio 2022 con risultati in forte crescita e su nuovi record storici. Ilè aumentato di un 16% a a 76,3 milioni di Euro, sostenuto dalla forte crescita del Medioriente, mentreè aumentato del 66% a 17,2 milioni di Euro. I risultato annunciati ieri sono stati commentati dali, che ha parlato anche delle prospettive di sviluppo e di future acquisizioni, che alimenteranno la crescita per linee esterne del Gruppo."Indubbiamente abbiamo avuto un trend in crescita molto importante. Considerando che il 2021 era stato già un anno record in termini di fatturato, siamo riusciti a crescere di un ulteriore 16% e non era una cosa del tutto scontata, visto l'andamento dell'economia. In ogni caso il nostro trend di crescita è slegato dalle dinamiche macroeconomiche, poiché il nostro prodotto, il Marmo, è un bene di lusso indirizzato ad una categoria di persone che poco risentono delle oscillazioni macroeconomiche generali"."Abbiamo registrato una ottima performance su tutti gli indicatori finanziari, grazie ad una strategia volta ad espandere il fatturato migliorando la redditività, attraverso il mix di prodotti venduti. Il Calacatta e lo Statuario sono i prodotti più pregiati ed hanno pesato, nel 2022, per il 60% del fatturato contro il 53% dell'anno precedente. Questa è stata una leva fondamentale, che ha migliorato in maniera significativa la redditività che a fine esercizio 2022, ha segnato, in termini assoluti, il livello massimo nella storia della società"."In termini di utile netto abbiamo poi beneficiato del venir meno di alcune voci di costo legate ad operazioni straordinarie che avevano penalizzato i risultati degli ultimi due esercizi: il 2020 aveva scontato i costi di IPO, che avevano pesato per circa 3 milioni; mentre il 2021 ha risentito dell'andamento del valore dei warrant, per circa 2 milioni.""La strategia di sviluppo supportata da una forte politica commerciale ci ha permesso di ottenere ottimi risultati in tutti i mercati in cui siamo presenti. Ne mercato italiano, che contribuisce ai nostri ricavi per il 39%, abbiamo avuto un incremento dlel'8%. Un segnale importante che dimostra come i nostri materiali siano richiesti anche nel mercato domestico. Questo dato include i prodotti destinati all’estero, con un buon 90% di quanto vendiamo in Italia riesportato dai nostri dealer, che hanno sede soprattutto nel distretto di Verona"."Gli Stati Uniti hanno avuto una crescita importante, pari al 23%, attestandosi attorno al 10% dei nostri ricavi, sebbene il segnale più importante, soprattutto in termini prospettici è stata la performance realizzata nel mercato mediorientale, dove abbiamo registrato un incremento del +154% rispetto a quanto rilevato l'anno precedente. Ad oggi la domanda del Medioriente pesa sui nostri ricavi per oltre il 17%. Un segnale importante, e un traguardo riconducibile a dei progetti particolarmente interessanti, primo fra tutti quello saudita NEOM, che verrà completato nei prossimi 3-5 anni e che ci permetterà di acquisire in poco tempo quote di mercato importanti, posizionando Franchi Umberto Marmi in prima linea per le forniture di questi grandi progetti. Il Medio Oriente è un’area geografica su cui stiamo puntando molto perché è un mercato molto frizzante e, soprattutto, prevediamo una grande espansione nei prossimi anni"."Il trend è buono e continua sul solco del 2022. Chiaramente, per il 2023 non ci aspettiamo, almeno sulla base delle informazioni che abbiamo oggi, un tasso di crescita così elevato come quello del 2022"."Non siamo in grado ad oggi di dare una vera e propria guidance, ma possiamo affermare che, a livello di perimetro, ci aspettiamo una conferma dei livelli raggiunti nel 2022 o una lieve crescita. Stiamo inoltre lavorando su una serie di acquisizioni importanti da mettere a segno nei prossimi mesi, attraverso le quali, per linee esterne, quindi a livello consolidato, realizzare una crescita significativa"."L'acquisizione in Australia è in realtà un consolidamento in quel mercato, perché noi eravamo già presenti con uno showroom a Sydney dal 2019. La società Franchi Umberto Marmi Australia Pty Ltd, aperta nel 2019, aveva dovuto far fronte ad un periodo difficile a causa della pandemia, ma già nel 2022 aveva mostrato segnali positivi, con i primi bilanci in utile. Per questo abbiamo deciso di replicare l'investimento anche nel mercato di Melbourne così adesso Franchi Umberto Marmi è presente nelle due città più importanti del continente australiano, un mercato in cui vediamo ampi margini di crescita e di espansione"."Sul solco di quanto fatto in Australia, abbiamo in cantiere una serie di acquisizioni in altre aree strategiche che potranno aiutarci sia ad entrare ed accrescere la nostra presenza in altri mercati, sia, soprattutto, ad introdurre e rafforzare il brand Franchi Umberto Marmi che ha sempre avuto come clienti principali i rivenditori, e per la prima volta, attraverso i suoi showroom, entra nel mercato consumer, commercializzando i suoi prodotti direttamente al cliente finale"."In realtà non c'è una vera e propria dividend policy approvata dal Board. In sede di IPO avevamo promesso agli investitori che avrebbero creduto nell'operazione di distribuire dividendi in maniera costante con un payout ratio fra il 55% ed il 75%. Promessa che fino ad ora abbiamo mantenuto, anche se quest'anno ci siamo posizionati nella fascia più bassa della forchetta che avevamo comunicato"."Questo è dovuto al fatto che, considerato l'andamento del costo del denaro, che negli ultimi mesi abbiamo visto crescere in maniera significativa, abbiamo preferito tenere un approccio conservativo, per poter far fronte alle acquisizioni che abbiamo intenzione di fare nell'anno, con risorse proprie e senza far ricorso al mercato creditizio, che appunto comporterebbe dei costi decisamente maggiori"."La nostra industria è poco energivora. Rispetto ad altre industrie , abbiamo un importante vantaggio competitivo, dovuto dalla natura stessa del Marmo, un materiale naturale che estraiamo così com’è, e che non necessita lavorazioni severe come la cottura o il trattamento attraverso additivi chimici come invece richiede la lavorazione della ceramica. Nonostante ciò, abbiamo intrapreso un percorso volto a ridurre il nostro impatto ambientale con l'obiettivo di realizzare un importante efficientamento energetico, quindi contenere ulteriormente il consumo energetico lungo la filiera produttiva. Ciò è reso possibile attraverso l'installazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile, come il fotovoltaico."Abbiamo adottato una politica di Life Cycle Assesment, implementando un sistema di risparmio degli scarti di lavorazione e, soprattutto, dei consumi idrici. Attraverso impianti di riciclo della risorsa idrica riusciamo ad avere un utilizzo dell'acqua veramente minimo nel processo di lavorazione"."Un altro fattore importante nell’ambito dell’impegno ESG è il Manifesto della Pietra Naturale che abbiamo voluto e presentato alla fine del 2022 con l'obiettivo di fare sistema con tutti i produttori di pietra naturale, proprio per dare più forza a questo messaggio: cioè che la pietra naturale ha dei vantaggi considerevoli in termini di impatto ambientale rispetto alle altre alternative di materiali da costruzione, ad eccezione del legno"."Ultimo, non per importanza è l’attenzione e il rispetto per il territorio nel quale Franchi Umberto Marmi opera, che prende forma attraverso differenti progetti volti sia alla promozione della cultura della città di Carrara, da secoli un nome che va in connubio con il marmo, sia attraverso la formazione dei talenti e il sostegno alle istituzioni accademiche del territorio. Attraverso la Fondazione Marmo abbiamo intrapreso questo percorso per fare in modo che la nostra attività e quella degli altri imprenditori della zona che vi partecipano abbia delle ricadute in termini occupazionali e sociali nel territorio in cui operiamo".