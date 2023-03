Unicredit si aggiudica il Premio ABI per l'Innovazione nei Servizi Bancari 2023

UniCredit

(Teleborsa) -è fra le banche premiate dall’ABI con il prestigiosoper il prodotto, classificatosi al primo posto nella categoria Data Driven Banking.Data Mesh è uncon logica decentralizzata. La piattaforma è basata su(L’ownership dei dati è decentralizzata e riferitaai business data domain);(approccio di prodotto applicato ai dati);piattaforma dati self-service che astrae la complessità tecnica);(modello operativo aggiornato per la governance basato su un sistema decisionale federato).Unicredit ha poi ricevuto una menzione speciale per il progetto, la piattaforma che, rendendoli paperless e semplificando l'operatività quotidiana del Cliente anche tramite l'impiego della firma digitale. Il Cliente ha una panoramica chiara della propria situazione e grazie a nuove funzionalità dispositive può operare in autonomia, con evidente riduzione del carico amministrativo.Le valutazioni delle candidature sono state svolte da un comitato scientifico composto da autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico che ha effettuato la pre-valutazione dei progetti selezionati e ha dato seguito alla formazionedelle graduatorie su criteri di merito quali: qualità dell’innovazione; concretezza e utilità dell’iniziativa dal punto di vista degli utenti coinvolti; risultati ottenuti/obiettivi previsti; innovatività delle metodologie di progettazione impiegate; positive ricadute sull’industriabancaria e sul contesto socio/ambientale.