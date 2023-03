Biciclette, mercato frena dopo due anni di boom. Magri: "cambiare incentivi"

(Teleborsa) -, che sconta undopo due anni di boom ed unche ha comportato problemi di approvvigionamento, aumento dei costi, mancanza di prodotto e incertezze legate al contesto geopolitico. E' questa la sintesi tracciata da(Associazione Ciclo Motociclo Accessori) nel consueto rapporto annuale presentato questa mattina a Milano.I dati delle vendite descrivono tuttaviae sale ancora in sella dopo due anni di boom. Sono infattinel 2022, con leche contano 337.000 pezzi venduti e volano a(+72% dal 2019) e leche registrano 1.435.000 pezzi venduti, registrando unA crescere è soprattutto il volume d’affari dei- dove si concludono oltre il 68% degli acquisti - più che le vendite dellae delle, che insieme raggiungono il valore di, pari a unsul 2021 (+52% rispetto al 2019).Nel perimetro dellail 52% di biciclette sono infatti, il 43%, il 4%, mentre lesalgono all'1%. Lerappresentano giàdel mercato bici complessivo, dove il 29% è composto da mountain bike, il 26% sono city-trekking, il 15% quelle da ragazzo, l’8% corsa-gravel e il 2% quelle pieghevoli.Il presidente di ANCMAha messo il punto sull'importanza che le due ruote a pedale hanno oggi conquistato nella mobilità e nello sport e sulla tradizione industriale fatta di eccellenze."Riteniamo che sia giunto il tempo di passare dagli incentivi all’acquisto a quelli all’utilizzo; - ha sollecitato Magri - come associazione chiediamo, sulla scorta della recente indicazione del Parlamento europeo, di abbassare l’aliquota IVA sulle bici e sui prodotti della filiera: un intervento che, insieme alla promozione della cultura della bici, può attivare processi virtuosi ben più strutturali ed efficaci degli incentivi all’acquisto".Anche dal lato industriale si segue i mercato: segno più per la, che sale del 10% rispetto all’anno precedente a seguito dell’aumento della domanda interna mentre, con 2.385.000 pezzi, scende del 18% la. Numeri che confermano tuttavia il primato dell’industria italiana del ciclo nel panorama europeo.Guardando alle bilancia commerciale del settore, si registra una diminuzione del 20% die del 14% di import, il 2022 è contraddistinto da un aumento generale dei valori di queste voci, soprattutto per quanto riguarda leche salgono del 50% circa.