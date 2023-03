Eventi e scadenze del 24 marzo 2023

Lunedì 20/03/2023

Mercoledì 22/03/2023

Giovedì 23/03/2023

Venerdì 24/03/2023

Beghelli

Cover 50

Crowdfundme

Cy4gate

Finanza.Tech

Juventus

Magis

Maps

Mondo TV

Nb Aurora

Saccheria F.Lli Franceschetti

Tps

Unipol

UnipolSai

(Teleborsa) -- Manifestazione mondiale che si svolge in tutti i paesi del Mondo, dedicata all'educazione finanziaria. Evento annuale promosso dall'OCSE per sensibilizzare i giovani. Il tema dell'edizione 2023 è "Gestisci il tuo denaro, semina il tuo futuro" ("Plan your money, plant your future") .- La 2a Conferenza mondiale sull'acqua, si svolgerà presso la sede delle Nazioni Unite di New York. L'Italia sarà rappresentata da Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e da altri rappresentanti tecnici di ministeri (Salute, MAECI, MASAF), Agenzie e Istituzioni scientifiche (Istat, ISPRA, Iss, Aics)- L'evento, organizzato da Italian Exhibition Group, si svolge a Rimini e prevede convegni, incontri e dibattiti per approfondire il tema della transizione energetica a 360°. Parteciperanno autorevoli speaker e relatori provenienti dal mondo accademico, dalla ricerca, dalle Istituzioni e dalle imprese- I leader dell'UE si riuniscono per un vertice di due giorni a Bruxelles per discutere su Ucraina, competitività, mercato unico, economia, energia, relazioni esterne e altri argomenti, compresa la migrazione- La Banca d'Italia e la Florence School of Banking and Finance organizzano un convegno su "ESG e cambiamento climatico: sfide per la regolamentazione e vigilanza del settore bancario"- L'evento, organizzato da Confindustria Firenze, sarà a Palazzo Pitti. Ci saranno alcuni tra i più importanti attori della moda mondiale oltre a vari protagonisti del settore e della filiera, imprenditori, manager, stilisti, istituzioni pubbliche e private. Parteciperanno, tra gli altri, Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy) Brunello Cucinelli, Salvatore Ferragamo, Alfonso Dolce (AD Gruppo Dolce & Gabbana) e Fabrizio Testa (AD Borsa Italiana)- La prima Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio: "Progettare il domani con coraggio" si terrà a Firenze, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Unioncamere, Andrea Prete, il Commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni, i Ministri delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e quello per la PA, Paolo Zangrillo e il Sottosegretario all'Economia, Lucia Albano- Il mercato del lavoro: dati e analisi- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di febbraio 2023- Malta e Romania - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Al Vertice euro si incontreranno i capi di Stato o di governo degli stati membri della zona euro- Finlandia e Francia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Germania - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Polonia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito10:00 -- Il Presidente Mattarella presenzierà la Cerimonia commemorativa del 79° anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine- Comunicazione BOT- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale al 31 dicembre 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti