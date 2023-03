TPS: ricavi stabili nel 2022, cedola 0,06 euro/azione

TPS

(Teleborsa) -chiude il 2022 consono pari a 37,8 milioni di euro, in sostanziale stabilità rispetto agli 37,6 milioni del 2021. In particolare, il Gruppo TPS è strutturato con un’organizzazione trasversale alle singole aziende e basata su 4 Strategic Business Unit: Technical Publishing & Training, Engineering & Cost Engineering, Avionic Services & Informative Technologies, Digital Content Management.L’ EBITDA è pari a Euro 7,6 milioni, allineato con lo scorso esercizio, corrispondente ad un EBITDA margin del 20%. L’, pari ad Euro 5,7 milioni, risulta in crescita rispetto al 2021, quando era pari a 5,4 milioni. L’, considerato al netto degli oneri straordinari riferiti ad oneri di ristrutturazione organizzativa, è pari a Euro 3,8 milioni.L’è invece pari ad Euro 3,7 milioni di cui Euro 3,6 milioni di pertinenza del gruppo. L’utile netto risulta in crescita rispetto agli Euro 3,6 milioni dell’esercizio 2021.Laconsolidata, prima dell’applicazione del principio IFRS 16, è in netto miglioramento, passando da (16,8) milioni nel 2021 a (18,7) milioni nel 2022. A seguito dell’impatto del suddetto principio sui diritti d’uso e leasing, la PFN passa a Euro (15,5 milioni) rispetto a Euro (14,6 milioni) dell’esercizio 2021. La crescita è da attribuire alla generazione operativa al netto degli investimenti del periodo.Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci, convocata per il 28 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2023 in seconda convocazione, la distribuzione di unlordo pari a 0,06 euro per ciascuna azione in circolazione, secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo (c.d. ex-date) 8 maggio 2023, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. record date) 9 maggio 2023 e data di pagamento del dividendo (c.d. payment date) 10 maggio 2023.