Governance delle società EGM: bene sugli indipendenti, male sulle donne in CdA

Ambromobiliare

(Teleborsa) - Il forte interesse mostrato dagli investitori e dalla comunità finanziaria alle aziende "sostenibili", a prescindere dalle loro dimensioni, dovrebbe, così da attrarre risorse finanziarie e ottimizzare i processi di fundraising (equity o debito). Lo afferma, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory, in un report che analizza l'importanza del fattore "G" all'interno del mondo ESG per le società quotate su Euronext Growth Milan (EGM).Secondo Ambromobiliare, ad oggi ilè quello su cui viene posta maggiore attenzione in quantorispetto ai fattori "E" e "S", che sono più influenzati dal settore in cui opera la società e dalla discrezionalità del soggetto che li analizza.Ambromobiliare ha analizzato un campione di 184 società emittenti quotate su EGM al 15 dicembre 2022 (escluse le SPAC). La maggior parte degli emittenti quotati su EGM presenta unIl numero medio diall'interno dei CdA delle società quotate su EGM è di 1,4 unità, mentre il Regolamento Emittenti prevede almeno un consigliere indipendente. In particolare, 39 aziende hanno due consiglieri indipendenti, 10 ne hanno tre e 5 ne altro un numero pari o superiore a quattro.Il numero medio didei CdA delle società quotate su EGM è di 1,1 unità, con il 29,3% degli emittenti di EGM che ha un CdA composto da consiglieri dello stesso genere, ovvero. La quota rosa è tra l'11% e il 20% per 65 società, tra il 21% e il 30% per 19 società e tra il 31% e il 40% per 38 società. Solo 7 società ha una quota superiore al 41% di donne in consiglio.Nel 53% dei casi i ruoli disono assegnati a persone differenti.Sul fronte dell'expertise dei membri dei CdA, il report evidenzia che la media dei consiglieri in possesso di unè di 4,4 unità (su una media di 5,7 consiglieri per CdA), ovvero il 77,8% del totale dei consiglieri delle emittenti analizzate. In merito alle lauree maggiormente diffuse nei CdA, dominacon il 53%, seguita da(17%) e(12%).In base all'esperienza sviluppata negli anni, Ambromobiliare suggerisce due approcci per le PMI. Il primo riguarda l'ottenimento di un, che fornisce un'indicazione a investitori, stakeholder e mercati in merito all'ESG materiali e tipici del settore in cui opera, nonché in merito alla capacità di gestirli. Il report evidenzia che il rating permette anche di:ottenere tassi più vantaggiosi nei c.d. sustainability linked Loans; accrescere la fiducia degli investitori nel contesto di Debt o Equity Roadshow; confrontare le proprie performance in ambito ESG con quelle dei competitors di settore.Un altro fronte di intervento riguarda la, e qui l'osservazione è che le società possono valorizzare le proprie strategie ESG con unattraverso iniziative quali: la formazione dell'Investor Relator sull'integrazione dell'ESG nell'equity story da raccontare al mercato; lo sfruttamento dei canali a propria disposizione (sito internet, press release relazione sulla gestione, etc); la redazione di un report di sostenibilità periodico ispirato a quello richiesto per le large cap quotate.