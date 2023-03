Take Off, utile netto 2022 in calo del 38%

Take Off

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2022 con unrispetto ai 5,6 milioni di euro nel 2021, dopo imposte per 1,1 milioni di euro (1,6 milioni di euro nel 2021).I Ricavi si attestano a 29,8 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto a 26,4 milioni di euro nel 2021. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 7,3 milioni di euro, -24% rispetto a 9,5 milioni di euro nel 2021, con un EBITDA margin pari al 24,4%, in diminuzione rispetto al 36,1% del 2021. l Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 5,0 milioni di euro, -35% rispetto a 7,7 milioni di euro nel 2021,con un EBIT margin pari al 16,8%, rispetto al 29,1% del 2022.La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per 7,0 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 31 dicembr 2021 (cash positive per 12,1 milioni di euro).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari a 1.832.312 euro: per Euro 894.824 a riserva straordinaria; per Euro 937.488 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a 0,06 euro alle 15.624.800 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie in portafoglio.