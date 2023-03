Marcolin, vendite ed EBITDA in crescita di oltre il 20% nel 2022

(Teleborsa) -, azienda leader a livello mondiale nel settore dell'eyewear, ha chiuso ilconpari a 547,4 milioni di euro, in crescita del 20,1% rispetto all'anno precedente a cambi correnti (+13,2% a cambi costanti). La società ha migliorato le proprie performance in tutte le aree geografiche: significativa la crescita in un mercato ad alto potenziale come l'(+47% a cambi correnti e +33% a cambi costanti), mentre(+18% a cambi correnti e +17% a cambi costanti) e(+17% a cambi correnti e +4% a cambi costanti) si confermano le geografie principali, rappresentando insieme circa il 90% dei ricavi.L'ha raggiunto l'ammontare di 61 milioni di euro, facendo segnare un incremento del 21,7% rispetto ai 50,1 milioni di euro consuntivati nell'esercizio precedente. Altrettanto positivo l’andamento dell', che si attesta all'11,1% delle vendite nette.Larisulta pari a 137,4 milioni di euro, in miglioramento di 10,7 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, grazie alla liquidità generata sia dalla gestione reddituale sia da un disciplinato controllo del capitale circolante in tutte le sue componenti (crediti commerciali, debiti commerciali e livello delle giacenze di magazzino)."L'anno che ci lasciamo alle spalle conferma nei fatti come Marcolin sia unae consolidare la propria posizione di leadership tra i player di riferimento a livello globale in un settore che, oggi più di ieri, si trova a vivere un momento di grande dinamismo e cambiamento", commentadi Marcolin.