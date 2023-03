Powersoft, utile 2022 balza a 6,3 milioni. Proposto dividendo ordinario e straordinario

Powersoft

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio, ha chiuso ilconpari a 48,8 milioni di euro (in crescita del 44,9% rispetto al 2021), una 12,4 milioni di euro (in aumento del 146,3% e con un EBITDA margin al 25,6%) e una 6,3 milioni di euro (in crescita rispetto ai 2,3 milioni di euro dell'esercizio precedente)."Siamodei risultati del 2022 che evidenziano un forte miglioramento di tutte le grandezze economiche, finanziarie e di business e ci consentono di metterci alle spalle il periodo della pandemia - ha commentato l'- È stato un anno intenso, caratterizzato da un contesto macroeconomico ancora molto sfidante, durante il quale abbiamo portato avanti il nostro piano di sviluppo strategico con progetti che puntano ad un"."I suddetti risultati hanno inoltre portato il Consiglio di Amministrazione a proporre, oltre alla distribuzione di un, anche la distribuzione di un- ha aggiunto - Tale scelta è rivolta da un lato agli Stakeholders che hanno dato fiducia alla nostra azienda in questi primi anni di quotazione, periodo caratterizzato da un contesto economico e sociale di particolare complessità, dall'altro rappresenta un segnale di fiducia circa le future prospettive di crescita dell'azienda, in piena coerenza con la reputazione, le potenzialità e le ambizioni di Powersoft a livello mondiale".Il CdA propone all'assemblea degli azionisti un dividendo ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari adi euro per azione e un dividendo straordinario, a valere sulla riserva straordinaria e al lordo delle ritenute di legge, pari adi euro per azione.Laal 31 dicembre 2022 risulta positiva (cassa netta) per 24,3 milioni di euro, in crescita rispetto a 20 milioni di euro al 31 dicembre 2021 principalmente grazie alla generazione di cassa operativa.