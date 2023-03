Allcore raddoppia l'utile nel 2022. Dividendo di 0,10 euro

Allcore

(Teleborsa) -(già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 con unpari a 36,1 milioni di euro, in crescita del 31,28% rispetto all'anno prima. L'è pari a 4,5 milioni di euro, in aumento del 108,24%, mentre l'è del 12,41%, in crescita rispetto al dato al 31 dicembre 2021 pari a 7,82%. L'è pari a 2,6 milioni di euro, in crescita del 104,8% al dato del 2021 pari a 1,3 milioni di euro. Laè cassa attiva per 10.923.476 euro (rispetto a 12.288.771 del 2021)."Il 2022 è statoper il gruppo Allcore, rappresentato da una significativa crescita di tutte le legal entities controllate - ha commentato il- Abbiamo dimostrato la capacità di crescere anche in un contesto economico negativo capitalizzando il nostro patrimonio di esperienze e il know-how acquisito in questi anni di forte impegno"."La nostra capacità di adattarci e intercettare le opportunità offerte dai cambiamenti degli ultimi anni ci ha consentito di sviluppare nuovi servizi e di approcciare nuovi target di clienti, ottenendo un significativo incremento del fatturato e dell'EBITDA di cui siamo soddisfatti e orgogliosi - ha aggiunto - Forti di una customer base rafforzata grazie a un ecosistema di servizi sempre più completo e dagli alti standard, siamo pronti a, che a giudicare da questi primi mesi, si preannunciain termini di crescita, se non migliore".Il CdA ha proposto ununitario di 0,10 euro per azione, con stacco cedola il 8 maggio 2023, record date il 9 maggio 2023 e data di pagamento il 10 maggio 2023.