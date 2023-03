Caleffi, utile 2022 scende a 2,3 milioni. Proposta assegnazione gratuita di azioni

Caleffi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione e nella commercializzazione di articoli di lusso per la casa, ha chiuso il 2022 con unpari a 59,3 milioni di euro, in calo del 2,5% rispetto al 2021. L'è pari a 6,3 milioni di euro (8 milioni nel 2021), con un'incidenza sul fatturato pari al 10,5% (13,2% nel 2021). Ilè pari a 2,3 milioni di euro, rispetto a 3,4 milioni nel 2021, dopo imposte per 0,9 milioni (1,3 milioni nel 2021)."L'esercizio 2022 chiude con- ha commentato l'- e che riteniamo di grande valore, avendo da un lato mantenuto una marginalità superiore al 10% in un anno estremamente difficile caratterizzato da guerra e sanzioni, inflazione e politiche monetarie restrittive, tensioni sui prezzi delle commodities e crisi energetica, e dall’altro consolidato la nostra leadership sul mercato nazionale, con una quota superiore all'8%".L', influenzato considerevolmente dall'adozione del principio contabile IFRS 16, è pari a 12,8 milioni di euro, in linea rispetto al 31 dicembre 2021 (12,7 milioni). L'Indebitamento Finanziario Netto adjusted (al netto dell'effetto dell'IFRS 16) è pari a 5,8 milioni, in leggero peggioramento rispetto al 2021 (5 milioni).Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di proporre alla prossima Assemblea dei Socinella misura di 1 azione gratuita ogni 56 azioni possedute. Alla data odierna la capogruppo detiene 277.266 azioni proprie, pari all'1,77% del capitale sociale.