Fervi approva risultati 2022 in crescita e propone ampliamento CdA

Fervi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella fornitura di attrezzature professionali, ha chiuso ilconin crescita nel 2022 pari a 57,3 milioni di euro (+50,8% sul 2021). L'incremento deriva principalmente dalla neo acquisita Rivit (25,7 milioni di euro vs 5,8 milioni di euro), che al 31 dicembre 2021 contribuiva per soli 3 mesi.L'è pari a 8,3 milioni di euro (+57,2%), mentre l'dei costi di M&A è pari a 8,4 milioni di euro (+51,3%). Ilè pari a 3,6 milioni di euro (+13,5%)."Il risultato numerico del consolidamento della neoacquisita Rivit è evidente, quello che maggiormente ci soddisfa è lanel Gruppo e le grandi opportunità di crescita che questa integrazione offre nel mercato dell'MRO, il tutto nell'ottica dell'accrescimento del valore per gli azionisti ai quale viene proposto un dividendo in crescita per il quinto anno consecutivo", ha commentato l'Il CdA ha proposto ununitario lordo pari a 0,40 euro per azione, contro 0,35 euro del 2021. Il dividendo, qualora approvato dall’Assemblea, sarà messo in pagamento per gli aventi diritto in data 10 maggio 2023 con data stacco cedola 08 maggio 2023 e record date 9 maggio 2023.Il board ha anche deliberato di proporreda cinque a sette membri e la nomina di Alberto Casati e Gian Paolo Fedrigo quali amministratori indipendenti. La nomina rientra nel più ampio programma di rafforzamento della struttura manageriale del gruppo: con l'acquisizione di Rivit il gruppo ha raddoppiato le dimensioni e ha occupato un ruolo di maggiore visibilità nel panorama del mercato MRO.