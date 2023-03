Mercato americano positivo con crisi bancaria alle spalle

Alibaba Group

(Teleborsa) -, mentrea causa delle crisi bancarie. Il piano diper dividersi in sei società ha riacceso l'ottimismo sulle società tecnologiche cinesi, mentre i titoli bancari in Europa sono stati confortati dal fatto cheabbia richiamato un ex CEO per sovrintendere all'acquisizione diDalla Fed,(vice-presidente per la supervisione) ha detto ieri nell'audizione di fronte alla commissione bancaria del Senato che ile indicato che il fallimento di SVB è stato dovuto a errori di gestione, in particolare sul fronte dei rischi, che la Fed aveva già segnalato privatamente alla banca stessa prima della crisi. Barr testimonierà ancora davanti al Congresso nella giornata odierna., presidente della Fed di St. Louis, ha detto che a suo avviso laappropriata per ridurre l’inflazione, mentre adotta le misure macroprudenziali adeguate a contenere lo stress finanziario, aumentato in seguito alla recente turbolenza sul sistema bancario.Sul continuano ad aumentare le domande di mutuo negli Stati Uniti, seppur ad un ritmo più contenuto rispetto alla precedente rilevazione. Oggi sono rilasciate anche le vendite di case in corso e le scorte settimanali di greggio in giacenza presso le imprese USA.Per quanto riguarda le, spiccano gli annunci di(multinazionale americana operante nel settore dei semiconduttori), che ha registrato una perdita netta superiore a 2 miliardi nell'ultimo trimestre, e di(rivenditore canadese di abbigliamento sportivo e società quotata al Nasdaq), che ha comunicato una guidance sopra le attese.Tra gli altri(storica catena della grande distribuzione statunitense) ha detto che il presidente e amministratore delegato Jeff Gennette intende ritirarsi nel febbraio 2024 dopo aver servito l'azienda per 40 anni, mentre(casa automobilistica americana specializzata in auto elettriche) ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede la riduzione dell'attuale forza lavoro dipendente di circa 1.300 dipendenti, pari a circa il 18% del totale.Il listino USA mostra un, con ilche sta mettendo a segno un +0,68%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.010 punti. In denaro il(+1,39%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+1%).