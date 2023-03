Ok del governo al Dl Bollette: Iva sul gas al 5% anche nel prossimo trimestre. Slitta il Dl concorrenza

(Teleborsa) - Ildi ieri sera ha dato il via libera al decreto con misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a. Le misure a sostegno di famiglie e imprese contro ilvengono ridisegnate su base trimestrale tenendo conto sia dell'andamento dei prezzi dell'energia, sia dell'obiettivo di favorire il risparmio energetico. Per ilè confermata nel prossimo trimestre (1 aprile - 30 giugno 2023) la riduzione dell'Iva al 5% e l'azzeramento degli oneri di sistema.Prorogata anche l'aliquota Iva ridotta al 5% per ile per l'energia prodotta con ilIn considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso il contributo introdotto a favore dei consumatori fino a 5.000 metri cubi è confermato solo per il mese di aprile e sarà in misura ridotta (pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente). A sostegno delle famiglie è stato prorogato fino al 30 giugno sia il bonus sociale, che lo sconto sulle bollette di luce e gas per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro.Il decreto bollette introduce inoltre ilalper tutti i cittadini, senza limiti di reddito, che a partire dal prossimo 1 ottobre al 31 dicembre 2023 avranno un contributo a compensazione delle spese di riscaldamento. I criteri per l'assegnazione verranno definiti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.In tema fiscale, riguardo alleintrodotte con la legge di bilancio sono stati ricalendarizzati dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 i termini didella prima rata per regolarizzare ledi natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022. Prorogati rispettivamente al 30 settembre 2023, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 i termini per il pagamento della prima, della seconda e della terza rata per il ravvedimento speciale sulle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.Nel decreto il governo è inoltre intervenuto in materia distanziando circain favore di Regioni e Province autonome per limitare l'impatto del payback dei dispositivi medici sulle aziende del settore.Non è ancora arrivato invece il via libera del Consiglio dei Ministri allaprevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che fissa anche una data ultima per l'approvazione del provvedimento alla fine dell'anno. Mancano ancora approfondimenti sulledella parte sulle misure in. Il testo è comunque pronto – anche se non nell'ultima stesura non ci sono le norme suie quelle sul– ma affronta, tra gli aspetti più caldi, il tema deglisu cui è necessario un intervento per evitare una procedura d'infrazione europea.