Appalti, botta e risposta Anac-Lega. Poi il chiarimento di Busia: sindaci eroi

(Teleborsa) - Giornata calda sul fronte degli appalti con un confronto a distanza acceso tra la Lega e Anac dopo le critiche del presidente dell'Autorità nazionale anti corruzione,all'impianto del Codice promosso da. Stefano Locatelli, responsabile Enti Locali della Lega ha definito "gravi, inqualificabili e disinformate" le sue dichiarazioni. "La Lega ha piena fiducia negli amministratori locali, a differenza del presidente diche li considera evidentemente corrotti e corruttibili", hanno aggiunto i deputati della Lega in commissione Ambiente Gianpiero Zinzi, Alessandro Benvenuto, Gianangelo Bof, Elisa Montemagni e Graziano Pizzimenti. Il senatore della Lega,è arrivato persino a chiedere le dimissioni da presidente di Anac.Busia nella giornata di ieri aveva segnalato la scarsaed il rischio che le nuove regole possano ridurre laMa a far infuriare la Lega è stata la critica mossa alle norme sugli affidamenti diretti sotto i 140 mila euro. Il presidente infatti aveva sottolineato che ci fosse la possibilità che ilo ildi turno potesse affidare i lavori all’amico dell’amico. "I sindaci, soprattutto nei piccoli comuni, oggi sono degli– ha chiarito oggi Busia –. Svolgono una funzione essenziale, importantissima, pagati pochissimo e si assumono grandi responsabilità"."Verso i sindaci – ha aggiunto – Anac nutre solocome pure verso i funzionari pubblici. Sono persone nella stragrande maggioranza che servono l'istituzione e lavorano per fare bene. Lache Anac dà ai sindaci è piena. Non solo. Anac si affianca alle amministrazioni che stipulano con noi un protocollo d'intesa, e le aiutiamo controllando gli atti prima e durante laper ridurre il contenzioso".La dichiarazione è servita a rasserenare il clima. Dal Ministero guidato da Salvini è infatti trapelata "grandee sollievo per l'evidente correzione di rotta del presidente Anac che ora ha definito i sindaci eroi da ammirare".