Elettricità, ARERA: -55,3% per la bolletta in tutela

(Teleborsa) - Con il forte calo delleall’ingrosso deiil prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo1 in tutela nel II trimestre del 2023 si riduce del -55,3%. Attuando quanto previsto dal Governo nel decreto approvato lo scorso 28 marzo, l’è intervenuta sugli oneri generali di sistema azzerandoli anche per il prossimo trimestre per la generalità dei clienti gas e confermando il potenziamento deielettricità e gas per le famiglie confino a(con il livello Isee per le famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico, che sale a 30.000 euro). Glivengono invece riattivati per tutti i clienti elettrici, comprese le utenze domestiche.Interventi che si affiancano alla conferma dellasulla gestione calore, sul teleriscaldamento e sul gas al 5%. Sempre per il gas viene gradualmente ridimensionata e poi azzerata nel corso del II trimestre 2023 laintrodotta da aprile dello scorso anno da ARERA e applicata ai consumi fino a 5.000 smc/anno. Una misura speciale che ha permesso di contrastare per famiglie e piccoli utenti il picco dei prezzi gas.L’andamento dei mercati energetici ha vistoall’ingrosso del gas in deciso calo nel trimestre in corso, influenzate da diversi fattori: una domanda europea in(-13% nel 2022 rispetto al 2021), una ripresa contenuta della domanda asiatica di GNL, la ripresa operatività o nuovi terminali dinegli Stati Uniti e diin Europa.Le temperature miti dell’inverno 2022-2023 hanno favorito un limitato utilizzo degli(a metà marzo ancora pieni al 57% circa della loro capacità) e i prezzi a termine indicano condizioni meno tese per l’equilibrio di domanda e offerta del gas nel secondo trimestre del 2023. In questo quadro anche le quotazioni a termine dell’energia elettrica si sono mosse verso il ribasso, dopo i forti cali già registrati. Già nel primo trimestre 2023, in base ai dati di preconsuntivo, il(PUN) infatti è risultato in calo del 36% circa rispetto al quarto trimestre 2022."Siamo in un passaggio nuovo e per un verso ancora delicato di questa lunghissima crisi", ha dichiarato il presidente di ARERA,annunciando il calo per le tariffe della luce dal primo aprile per il prossimo trimestre del 55,3%. "I prezzi all'ingrosso del gas evidenziano un mercato che ha preso sul serio lo sforzo europeo di diversificazione e di consolidamento delleI segnali li vediamo velocemente trasferiti anche ai consumatori finali, anche grazie ad unche funziona. Non dobbiamo pero' perdere la focalizzazione sugli impegni presi e sull'implementazione delle scelte fatte", ha aggiunto."Il consistente calo del prezzo dell'energia elettrica per i prossimi tre mesi, pari al 55%, è una ottima notizia per cittadini, imprese e per l'intero Paese: un'ulteriore riduzione delle tariffe che conferma l'efficacia del lavoro del governo", ha commentato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,. "È un passo in avanti, pur consapevoli che il nostro impegno non si è ancora esaurito", ha aggiunto il ministro.