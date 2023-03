Lucisano Media Group chiude 2022 in crescita, dividendo di 0,04 euro

Lucisano Media Group

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione audiovisiva, ha chiuso ilconpari a 46,1 milioni di euro (41,61 milioni di euro nel 2021), grazie specialmente al forte incremento del giro d’affari della BU Sale Cinematografiche che ha svolto l'attività in modo continuativo per tutto l'anno e ha beneficato del nuovo Tax Credit sui costi operativi.L'è stato pari a 21,8 milioni di euro (16,9 milioni di euro nel 2021), corrispondente al 47,2% dei ricavi (40,5% nel 2021). Ilè positivo per 3,1 milioni di euro (2,4 milioni di euro nel 2021)."Il 2022 è stato un- ha commentato l'- La BU Produzione e Distribuzione ha ulteriormente accresciuto i suoi volumi con due serie e cinque film realizzati o avviati nell’anno, ma soprattutto ha ancora migliorato la sua redditività, a riprova della validità del nostro modello di business. Le opere iniziate nella seconda parte dell’anno (due serie tv e due film) e non ancora pienamente riflesse nei consuntivi, troveranno poi completamento nel 2023, garantendo così un importante volano".L'(comprensivo della componente relativa ai beni in leasing) è risultato pari a 38,9 milioni di euro (29,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021). L'incremento è prevalentemente motivato dall'eccezionale volume di produzioni avviato nel corso della seconda parte dell'anno, e in particolare nell'ultimo trimestre.Il CdA ha proposto di distribuire agli azionisti ununitario di 0,04 euro per azione (da mettere in pagamento nei seguenti termini: data di stacco cedola il 15 maggio 2023, record date 16 maggio 2023 e data di pagamento 17 maggio 2023).